Експорт російського газу в Європу обвалився до мінімумів за понад 50 років

поставив до ЄС лише 14,7 млрд кубометрів газу, що на 45% менше, ніж за аналогічний період минулого року (26,6 млрд кубів).



Про це пише



Падіння експорту пов’язане передусім із припиненням транзиту через Україну. Минулого року саме український маршрут забезпечив майже половину європейських постачань російського газу — 12,9 млрд кубометрів. Тепер для москви залишився лише один канал — «Турецький потік», який працює з неповним завантаженням.



За оцінками, за підсумками року росія зможе поставити до Європи не більше 18 млрд кубометрів газу — це навіть менше, ніж у 1975 році, коли СРСР лише починав експорт блакитного палива на Захід. Для порівняння: у 2018–2019 роках «Газпром» експортував до ЄС понад 170 млрд кубометрів, тобто обсяги впали у десять разів.



Зі скороченням постачань газовий бізнес компанії став глибоко збитковим. За дев’ять місяців 2025 року «Газпром» зафіксував збиток у 170,3 млрд рублів, а за підсумками 2024 року чистий збиток від видобутку та продажу газу перевищив 1 трильйон рублів. Фактично компанія втрачає понад 120 млн рублів щогодини, демонструючи найгірші фінансові результати за всю історію.



Європа, яка раніше була головним ринком для «Газпрому», остаточно переорієнтувалася на альтернативних постачальників — Норвегію, США та Катар. Тож москва не лише втратила прибутковий ринок, але й позбулася одного з головних інструментів енергетичного тиску на ЄС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За січень–жовтень 2025 року «Газпром»лише 14,7 млрд кубометрів газу, що на 45% менше, ніж за аналогічний період минулого року (26,6 млрд кубів).Про це пише Reuters Падіння експорту пов’язане передусім із припиненням транзиту через Україну. Минулого року саме український маршрут забезпечив майже половину європейських постачань російського газу — 12,9 млрд кубометрів. Тепер для москви залишився лише один канал — «Турецький потік», який працює з неповним завантаженням.За оцінками, за підсумками року росія зможе поставити до Європи не більше 18 млрд кубометрів газу — це навіть менше, ніж у 1975 році, коли СРСР лише починав експорт блакитного палива на Захід. Для порівняння: у 2018–2019 роках «Газпром» експортував до ЄС понад 170 млрд кубометрів, тобто обсяги впали у десять разів.Зі скороченням постачань газовий бізнес компанії став глибоко збитковим. За дев’ять місяців 2025 року «Газпром» зафіксував збиток у 170,3 млрд рублів, а за підсумками 2024 року чистий збиток від видобутку та продажу газу перевищив 1 трильйон рублів. Фактично компанія втрачає понад 120 млн рублів щогодини, демонструючи найгірші фінансові результати за всю історію.Європа, яка раніше була головним ринком для «Газпрому», остаточно переорієнтувалася на альтернативних постачальників — Норвегію, США та Катар. Тож москва не лише втратила прибутковий ринок, але й позбулася одного з головних інструментів енергетичного тиску на ЄС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію