Поліція розшукує водія, який збив двох підлітків на переході в Луцьку

Поліція розшукує водія, який збив двох підлітків на переході в Луцьку
У Луцьку на пішохідному переході автомобіль збив двох неповнолітніх. Дорожньо-транспортна пригода сталася учора близько обіду по вулиці Володимирській у Луцьку.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Водій, керуючи автомобілем Ford, здійснив наїзд на двох 15-річних підлітків, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Унаслідок ДТП діти отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні для обстеження. Хлопця госпіталізували, дівчину після надання меддопомоги відпустили додому. Водій залишив автомобіль та втік з місця події.
Поліція розшукує водія, який збив двох підлітків на переході в Луцьку

На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Особа водія встановлена – це 43-річний лучанин. Поліцейські проводять заходи щодо встановлення його місцезнаходження.
Поліція розшукує водія, який збив двох підлітків на переході в Луцьку

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зникла безвісти 31-річна жінка
Сьогодні, 10:21
Двом загиблим бійцям у Луцьку встановлять пам'ятні дошки
Сьогодні, 10:15
Поліція розшукує водія, який збив двох підлітків на переході в Луцьку
Сьогодні, 10:00
На Волині цього тижня прогнозують мокрий сніг
Сьогодні, 09:41
Українські війська борються за місто: в ISW оцінили ситуацію навколо Покровська
Сьогодні, 09:30
Медіа
відео
1/8