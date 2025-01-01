Поліція розшукує водія, який збив двох підлітків на переході в Луцьку

У Луцьку на пішохідному переході. Дорожньо-транспортна пригода сталася учора близько обіду по вулиці Володимирській у Луцьку.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Водій, керуючи автомобілем Ford, здійснив наїзд на двох 15-річних підлітків, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.Унаслідок ДТП діти отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні для обстеження. Хлопця госпіталізували, дівчину після надання меддопомоги відпустили додому. Водій залишив автомобіль та втік з місця події.На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Особа водія встановлена – це 43-річний лучанин. Поліцейські проводять заходи щодо встановлення його місцезнаходження.Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України