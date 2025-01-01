Двом загиблим бійцям у Луцьку встановлять пам'ятні дошки
Сьогодні, 10:15
У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим бійцям Андрію Залозному та Володимиру Закреві. Їх планують розмістити на фасадах будинків, де жили захисники — на вул. Івана Огієнка, 4 та пр-ті Молоді, 8.
Відповідний проєкт рішення розглянуть на виконкомі Луцької міської ради 12 листопада, пише Суспільне.
Як йдеться у проєкті рішення, звернення про встановлення меморіальних дошок надійшли від матерів загиблих — Галини Залозної та Тетяни Закреви. Меморіальні дошки виготовлять та встановлять за кошти бюджету Луцької міської територіальної громади.
Про кінцеві терміни встановлення пам'ятних дошок та їх вартість у проєкті рішення не уточнюють.
Що відомо про бійців Андрія Залозного та Володимира Закреву
Андрій Залозний загинув у зоні бойових дій 24 серпня 2024, він вважався безвісти зниклим, сім’ю про загибель сповістили 19 березня 2025. Андрій Залозний загинув в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області. Захисник також воював у 2014-2015, мав контузію. Воїн служив на посаді водія-електрика відділення управління мінометної батареї єгерського батальйону.
Володимир Закрева отримав поранення, пов’язані із захистом України, які призвели до його смерті 30 серпня 2024 на Курщині. У чоловіка залишилося двоє доньок. Проживав Володимир Закрева у Луцьку, поховали бійця у селі Навіз Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідний проєкт рішення розглянуть на виконкомі Луцької міської ради 12 листопада, пише Суспільне.
Як йдеться у проєкті рішення, звернення про встановлення меморіальних дошок надійшли від матерів загиблих — Галини Залозної та Тетяни Закреви. Меморіальні дошки виготовлять та встановлять за кошти бюджету Луцької міської територіальної громади.
Про кінцеві терміни встановлення пам'ятних дошок та їх вартість у проєкті рішення не уточнюють.
Що відомо про бійців Андрія Залозного та Володимира Закреву
Андрій Залозний загинув у зоні бойових дій 24 серпня 2024, він вважався безвісти зниклим, сім’ю про загибель сповістили 19 березня 2025. Андрій Залозний загинув в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області. Захисник також воював у 2014-2015, мав контузію. Воїн служив на посаді водія-електрика відділення управління мінометної батареї єгерського батальйону.
Володимир Закрева отримав поранення, пов’язані із захистом України, які призвели до його смерті 30 серпня 2024 на Курщині. У чоловіка залишилося двоє доньок. Проживав Володимир Закрева у Луцьку, поховали бійця у селі Навіз Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хотів підірвати газопровід: СБУ вполювала нового зрадника
Сьогодні, 10:32
На Волині зникла безвісти 31-річна жінка
Сьогодні, 10:21
Двом загиблим бійцям у Луцьку встановлять пам'ятні дошки
Сьогодні, 10:15
На Волині цього тижня прогнозують мокрий сніг
Сьогодні, 09:41