Двом загиблим бійцям у Луцьку встановлять пам'ятні дошки

Андрію Залозному та Володимиру Закреві. Їх планують розмістити на фасадах будинків, де жили захисники — на вул. Івана Огієнка, 4 та пр-ті Молоді, 8.



Відповідний проєкт рішення розглянуть на виконкомі Луцької міської ради 12 листопада, пише



Як йдеться у проєкті рішення, звернення про встановлення меморіальних дошок надійшли від матерів загиблих — Галини Залозної та Тетяни Закреви. Меморіальні дошки виготовлять та встановлять за кошти бюджету Луцької міської територіальної громади.



Про кінцеві терміни встановлення пам'ятних дошок та їх вартість у проєкті рішення не уточнюють.



Що відомо про бійців Андрія Залозного та Володимира Закреву



Андрій Залозний загинув у зоні бойових дій 24 серпня 2024, він вважався безвісти зниклим, сім’ю про загибель сповістили 19 березня 2025. Андрій Залозний загинув в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області. Захисник також воював у 2014-2015, мав контузію. Воїн служив на посаді водія-електрика відділення управління мінометної батареї єгерського батальйону.



Володимир Закрева отримав поранення, пов’язані із захистом України, які призвели до його смерті 30 серпня 2024 на Курщині. У чоловіка залишилося двоє доньок. Проживав Володимир Закрева у Луцьку, поховали бійця у селі Навіз Луцького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим бійцямта. Їх планують розмістити на фасадах будинків, де жили захисники — на вул. Івана Огієнка, 4 та пр-ті Молоді, 8.Відповідний проєкт рішення розглянуть на виконкомі Луцької міської ради 12 листопада, пише Суспільне Як йдеться у проєкті рішення, звернення про встановлення меморіальних дошок надійшли від матерів загиблих —та. Меморіальні дошки виготовлять та встановлять за кошти бюджету Луцької міської територіальної громади.Про кінцеві терміни встановлення пам'ятних дошок та їх вартість у проєкті рішення не уточнюють.Андрій Залозний загинув у зоні бойових дій 24 серпня 2024, він вважався безвісти зниклим, сім’ю про загибель сповістили 19 березня 2025. Андрій Залозний загинув в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області. Захисник також воював у 2014-2015, мав контузію. Воїн служив на посаді водія-електрика відділення управління мінометної батареї єгерського батальйону.Володимир Закрева отримав поранення, пов’язані із захистом України, які призвели до його смерті 30 серпня 2024 на Курщині. У чоловіка залишилося двоє доньок. Проживав Володимир Закрева у Луцьку, поховали бійця у селі Навіз Луцького району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію