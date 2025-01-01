На Волині цього тижня прогнозують мокрий сніг





Температура повітря буде вночі становитиме 0-5° тепла, вдень — 5-10° тепла і буде вищою норми на 2 градуси, розповіла Валентина Набока.



У вівторок, 11 листопада, в області передбачається хмарна погода з проясненнями. Вранці та у першій половині дня — невеликий дощ, вночі туман. Вітер південний з переходом вдень у західний 3-8 м/с. Температура вночі по області вночі — 1-6° тепла, вдень — 5-10° тепла.



В середу, 12 листопада, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура вночі від нуля до 5 градусів тепла, вдень від +5° до +10° тепла.



У четвер, 13 листопада, прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 0-5°тепла, вдень 5-10° тепла.



У п'ятницю, 14 листопада, буде хмарно з проясненнями. Вночі — без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-5°тепла, вдень 7-12° тепла.



У суботу, 8 листопада, очікується хмарна погода з невеликим дощем, подекуди з мокрим снігом. Вітер північний 7-12 м/с. Температура вночі — 0-5 тепла°, вдень — 3-8° тепла.



Як додала провідна синоптикиня Валентина Набока, погоду наприкінці тижня зумовить холодний атмосферний фронт з півночі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом тижня з 10 по 15 листопада на Волині збережеться нестійка осіння погода, місцями очікується невеликий дощ, вночі та вранці туман. Наприкінці тижня холодний фронт принесе в область дощ з мокрим снігом.Температура повітря буде вночі становитиме 0-5° тепла, вдень — 5-10° тепла і буде вищою норми на 2 градуси, розповіла Суспільному 10 листопада провідна синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїУ вівторок, 11 листопада, в області передбачається хмарна погода з проясненнями. Вранці та у першій половині дня — невеликий дощ, вночі туман. Вітер південний з переходом вдень у західний 3-8 м/с. Температура вночі по області вночі — 1-6° тепла, вдень — 5-10° тепла.В середу, 12 листопада, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура вночі від нуля до 5 градусів тепла, вдень від +5° до +10° тепла.У четвер, 13 листопада, прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 0-5°тепла, вдень 5-10° тепла.У п'ятницю, 14 листопада, буде хмарно з проясненнями. Вночі — без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-5°тепла, вдень 7-12° тепла.У суботу, 8 листопада, очікується хмарна погода з невеликим дощем, подекуди з мокрим снігом. Вітер північний 7-12 м/с. Температура вночі — 0-5 тепла°, вдень — 3-8° тепла.Як додала провідна синоптикиня Валентина Набока, погоду наприкінці тижня зумовить холодний атмосферний фронт з півночі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію