Поліція розшукує безвісти зниклу 31-річну жительку Нововолинська.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Калініна Василина Павлівна, 03 серпня 1994 р оку народження, жителька міста  Нововолинськ, 1 жовтня 2025 року пішла з дому та до цього часу не повернулась. Де перебуває зараз – невідомо.

Була одягнена: у чорний плащ та сірі джинси, коричневу кофту.

Прикмети: Зріст 160 см, худорлявої статури, волосся русе, довге, фарбоване, шрам на лівій щоці.
На Волині зникла безвісти 31-річна жінка

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої волинянки, повідомити за номерами телефонів: 0684787519 або 102", - наголошують у поліції.


