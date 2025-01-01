На Волині зникла безвісти 31-річна жінка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Калініна Василина Павлівна, 03 серпня 1994 р оку народження, жителька міста Нововолинськ, 1 жовтня 2025 року пішла з дому та до цього часу не повернулась. Де перебуває зараз – невідомо.



Була одягнена: у чорний плащ та сірі джинси, коричневу кофту.



Прикмети: Зріст 160 см, худорлявої статури, волосся русе, довге, фарбоване, шрам на лівій щоці.



"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої волинянки, повідомити за номерами телефонів: 0684787519 або 102", - наголошують у поліції.





