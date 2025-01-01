Луцьку автостанцію роблять безбар’єрною для маломобільних людей





Роботи стартували цьогоріч у серпні й тривають досі, розповіла Наталія Гітун.



Орієнтовна вартість проєкту — близько 2 мільйонів гривень.



Усі витрати підприємство покриває власним коштом — без залучення грантів чи бюджетного фінансування.



На території вже облаштували нові пандуси й уклали тактильну плитку. Також понизили бордюри на приміських платформах та відремонтували дорожнє покриття.



Ремонтом займається приватне підприємство «Дановабуд».



Значну частину робіт вже виконали, проте через погодні умови завершення може перенестись на наступний рік, зазначила Наталія Гітун. Згідно з договором, облаштування планують завершити до кінця року.



«Ми хочемо закінчити роботи вчасно, але якщо буде сніг і лід, то частину робіт доведеться відтермінувати до весни наступного року», — додала керівниця.



На підприємстві зазначили, що у планах — викласти кишені на платформах бруківкою та зробити тротуар до ринку.

