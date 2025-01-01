Кабмін розпустив наглядову раду «Енергоатому», чекають на терміновий аудит





Про це повідомляє Юлії Свириденко.



Вона нагадала про старт корпоративної реформи у 2023 році, коли за конкурсом було обрано склад наглядового органу.



"Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - наголосила прем'єр.



Свириденко додала, що Мінекономіки має подати протягом тижня у консультаціях з міжнародними партнерами новий склад наглядової ради Кабміну на затвердження.



Вона зазначила, що новий склад наглядового органу має швидко перезапустити керівництво та провести повний аудит компанії. Крім того, він муситиме надавати правоохоронцям допомогу у розслідуванні фактів можливої корупції.



"Доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит Енергоатому, в тому числі щодо закупівель", - розповіла Свириденко.



Очільниця уряду підкреслила, що очікує на якнайшвидші результати аудиту, які будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам.



Нагадаємо, 10 листопада НАБУ зробило заяву щодо викриття злочинного угруповання, яке діяло всередині "Енергоатому" та отримувало відкати від контрагентів компанії.



Згідно з матеріалами слідства, у постачальників вимагали хабарі для уникнення блокувань платежів і збереження статусу партнерів держпідприємства.



Джерела ЗМІ інформують, що до корупційної схеми могли бути причетні бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

