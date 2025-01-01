Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12 листопада
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У середу, 12 листопада, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень).
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — лише орієнтовні.
Коментарі 0
