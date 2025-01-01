Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12 листопада

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12 листопада
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У середу, 12 листопада, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень).

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — лише орієнтовні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12 листопада
Сьогодні, 01:30
12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кабмін розпустив наглядову раду «Енергоатому», чекають на терміновий аудит
11 листопада, 23:19
«У перші дні був аншлаг»: у 15 ліцеях Луцька монтують системи очищення води
11 листопада, 22:43
У Ковелі вперше вручили премію імені Галини Божик за розвиток бібліотек Волині
11 листопада, 22:12
Медіа
відео
1/8