На Волині чоловік зламав автомайстру ребра і спричинив струс мозку через неякісний ремонт





Про це стало відомо



Мешканець Нововолинська через особисту неприязнь напав на майстра з ремонту авто, перебуваючи у дворі його будинку. Він спочатку збив потерпілого з ніг, потягнувши за одяг. Коли постраждалий впав, нападник завдав йому кілька ударів кулаками по голові та кілька ударів ногами по тулубу.



Внаслідок побиття чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості: струс мозку, рани на голові та обличчі, а також важкі травми тулуба: переломи чотирьох ребер (двох справа і двох зліва) та забої обох легень.



Обвинувачений повністю визнав свою провину в суді. Він пояснив, що між ним та потерпілим давно були неприязні стосунки через поганий ремонт автомобіля, який виконував потерпілий. Через цей неякісний ремонт машина зламалася за кордоном, і обвинувачений з дружиною зазнали великих фінансових збитків.



Після побиття обвинувачений перерахував потерпілому 4000 грн та повністю оплатив його лікування в лікарні Нововолинська.



У суді він зазначив, що шкодує про свій вчинок, визнає, що діяв незаконно, і просить не саджати його у в’язницю, оскільки той виховує трьох неповнолітніх дітей і щиро розкаюється у скоєному.



За побиття, що спричинило травми середньої тяжкості, чоловік отримав 1,5 року ув’язнення, але був звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

