Шукав «легкі заробітки»: 20-річний хмельничанин шпигував за бойовою авіацією ЗСУ
Сьогодні, 11:20
Працівники СБУ затримали агента рф, який робив фотопастки біля аеродромів, щоб шпигувати за бойовою авіацією ЗСУ.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на заході України.
За даними слідства, завдання ворога виконував 20-річний мешканець Хмельниччини, який потрапив до уваги рашистів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.
Головним завданням фігуранта було відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків.
Для цього агент рф встановлював біля авіабаз приховані мінікамери із онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.
У такий спосіб окупанти сподівалися в режимі реального часу фіксувати наявність та види авіації на вітчизняних аеродромах.
Співробітники СБУ загримали агента «на гарячому», коли він облаштовував фотопастки в районі одного із військових об’єктів.
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва обласної прокуратури.
