СБУ вполювала зрадника, який наводив ворожі ракети на Київ

Працівники СБУ затримали коригувальника фсб, якийпо енергетичній інфраструктурі Києва.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала на Київщині ще одного учасника агентурної групи фсб, яку було викрито навесні цього року. Зловмисники порізно коригували ракетно-дронові атаки рашистів по столиці України.У травні було затримано першого учасника ворожого осередку, який відстежував локації Сил оборони для російських обстрілів. За матеріалами СБУ він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.Наразі затримано другого агента групи. Ним виявився завербований фсб 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.За інструкцією російської спецслужби фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб’єктів столичного регіону, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами.Серед пріоритетних «цілей», які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва.Також агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників.Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його. У нього вилучено телефон із доказами роботи на рф.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.