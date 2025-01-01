Волинянин уник покарання за поранення ножем капітана поліції





Про це пише



Локачинський районний суд Волинської області виніс вирок місцевому жителю Руслану Бойку, який напав на поліцейського. Чоловік переховувався вдома після скоєння крадіжки. Коли правоохоронці прийшли його затримати, він вдарив капітана поліції ножем у руку. Замість реального покарання обвинуваченому призначили рік іспитового терміну та зобовʼязали виплатити 10 тис. грн компенсації.



Як йдеться у вироку від 30 жовтня, інцидент стався 8 травня 2025 року у Володимирському районі. Правоохоронці прийшли з обшуком до місця проживання розшукуваного чоловіка. Під час огляду приміщення в літній кухні поліцейські виявили його у тумбочці для умивальника.



Коли капітан поліції намагався витягнути порушника, той почав чинити опір і вдарив правоохоронця ножем. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження руки.



Руслан Бойко визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що злякався і діяв імпульсивно, бо подумав нібито його хочуть відвезти до ТЦК.



Суддя Олександра Безпʼятко визнала волинянина винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень працівнику поліції під час виконання службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України). Проте замість реального покарання призначила рік іспитового терміну. Також обвинувачений має компенсувати поліцейському 10 тисяч гривень. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

