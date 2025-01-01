У Луцьку водійку затримали вдруге без прав

У Луцьку водійку затримали вдруге без прав
У Луцьку патрульні зупинили водійку, яка повторно керувала авто без прав.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора по вулиці Карбишева патрульні зупинили автомобіль Mini Cooper за порушення Правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що керманичка ніколи не отримувала посвідчення водія. Ба більше — це вже другий випадок протягом року, коли жінка сідає за кермо без права керування.

Патрульні відсторонили громадянку від керування та склали адміністративні матеріали за:

- ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);

- ч. 1 ст. 121-3 КУпАП — (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) КУпАП.

