На Волині медики врятували жінку, у якої зупинилось серце
Сьогодні, 13:24
12 листопада о 15:10 на лінію екстреної медичної допомоги 103 надійшов тривожний виклик із села Лаврів Луцького району. Схвильована жінка повідомила, що її сусідка втратила свідомість просто на вулиці.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Уже за кілька хвилин на місце прибула бригада Луцьк-2. Медики оперативно встановили попередній діагноз — загальне переохолодження та надали необхідну медичну допомогу.
Під час транспортування до лікарні у пацієнтки зупинилося серце, вона перестала дихати. Команда екстреної допомоги миттєво розпочала серцево-легеневу реанімацію. Завдяки злагодженим діям медиків уже за 4 хвилини вдалося відновити серцевий ритм і дихання.
Стабілізовану пацієнтку доставили у відповідний заклад охорони здоров'я для подальшого лікування та нагляду.
