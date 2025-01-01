На Волині посадовця колонії підозрюють у службовій недбалості
Сьогодні, 14:41
Посадовця виправної колонії на Волині підозрюють у службовій недбалості.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури заступнику начальника ДУ «Маневицька виправна колонія (№ 42)» повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.
Встановлено, що посадовець, який відповідав за комунально-побутове забезпечення колонії, не забезпечив контроль за реальними обсягами та розрахунками наданих установі місцевим підприємством комунальних послуг.
Внаслідок цього колонія переплатила за такі послуги понад 870 тисяч гривень.
Вирішується питання про відсторонення підозрюваного від посади та про обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування та оперативний супровід: ТУ ДБР у Львові.
