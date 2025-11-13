На Харківщині російський дрон атакував цивільних, які їхали за пенсією та продуктами
Сьогодні, 15:21
Вранці 13 листопада група місцевих жителів їхала на саморобних мотоблоках до Борової за пенсією та гуманітарною допомогою.
Про це пише LB.ua.
Поблизу Новоплатонівки один із мотоблоків вразив російський FPV-дрон, повідомляє Офіс генпрокурора.
На місці загинули дві жінки, ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Одна людина поранена.
Прокурори спільно з правоохоронцями документують воєнний злочин та встановлюють усі обставини чергової атаки ворога по цивільних.
