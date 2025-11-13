На Харківщині російський дрон атакував цивільних, які їхали за пенсією та продуктами

Вранці 13 листопада група місцевих жителів їхала на саморобних мотоблоках до Борової за пенсією та гуманітарною допомогою.

Про це пише LB.ua.

Поблизу Новоплатонівки один із мотоблоків вразив російський FPV-дрон, повідомляє Офіс генпрокурора.

На місці загинули дві жінки, ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Одна людина поранена.

Прокурори спільно з правоохоронцями документують воєнний злочин та встановлюють усі обставини чергової атаки ворога по цивільних.

