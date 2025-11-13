На Харківщині російський дрон атакував цивільних, які їхали за пенсією та продуктами





Про це пише



Поблизу Новоплатонівки один із мотоблоків вразив російський FPV-дрон, повідомляє Офіс генпрокурора.



На місці загинули дві жінки, ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Одна людина поранена.



Прокурори спільно з правоохоронцями документують воєнний злочин та встановлюють усі обставини чергової атаки ворога по цивільних.

