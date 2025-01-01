Відомий волинський історик отримав орден «За мужність» III ступеня

Волинський історик, краєзнавець Сергій Годлевський отримав державну нагороду — орден «За мужність» III ступеня.Про це повідомили у Державній прикордонній службі України на офіційній сторінці у Facebook.Загалом 19 прикордонників отримали державні та відомчі нагороди, які вручив заступник Голови ДПСУ генерал-майорНа своїй сторінці у Facebook Сергій Годлевський коротко написав: «Служу Народу України!» — та опублікував фото ордена з нагородним посвідченням.Сергій Годлевський служив у лавах шостого прикордонного Волинського загону і у жовтні 2024 року зазнав тяжкого поранення на Харківському напрямку — унаслідок прямого удару ворожого дрона-камікадзе типу «Ланцет» по позиції, де він перебував.Сергій Сергійович родом із Волині, із села неподалік Берестечка. У різні роки очолював Горохівську районну державну адміністрацію, а також керував департаментом культури Луцької міської ради. Викладав історію України у Луцькому національному технічному університеті.Ще у 2015 році Годлевський захищав Мар’їнку на Донеччині, у 2022-му — Авдіївку. До останнього часу виконував бойові завдання у складі Волинського прикордонного загону на Харківщині.