572 волинські агропідприємства одержали банківські кредити на розвиток справи.





Загальна сума позик — понад 4 мільярди гривень, повідомили 13 листопада в обласному департаменті агропромислового розвитку, пише



308 із загальної кількості кредитів, виданих агровиробникам на Волині, були одержані за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%"на майже 2,2 мільярда гривень. За умовами програми аграрії можуть отримати позику до 90 мільйонів гривень.



Що відомо про програму "Доступні кредити 5-7-9%"



Державна програма пільгових кредитів "Доступні кредити 5-7-9" в Україні почала діяти на початку 2020 року. У рамках програми держава компенсує частину ринкової ставки кредиту, а підприємець платить 5, 7 чи 9 % річних. У березні 2022 року Кабмін зняв усі обмеження щодо програми кредитування "5-7-9". Прем'єр Денис Шмигаль тоді заявив, що будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами.



14 березня 2023 року уряд ухвалив певні зміни для оптимізації держпрограм "Доступні кредити 5-7-9" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9" в умовах воєнного стану. У 2024 році для малих і середніх бізнесів в Україні передбачили 14 тисяч мікрогрантів для малого бізнесу — до 250 тисяч грн — та тисячу грантів для переробних підприємств — до 8 мільйонів грн.

