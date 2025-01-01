Міненерго пояснило, чому в одних областях відключають світло, а в інших - ні





Про це ідеться у роз’ясненні Міністерства енергетики, пише



У міністерстві наголосили, що частина регіонів більше постраждала від російських атак, а частина — менше. Оскільки в нас об’єднана енергосистема, то споживання електрики у постраждалих від обстрілів регіонах покривають шляхом генерації в інших областях.



Але можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів — досить обмежені. Щоб частково розвантажити мережі, доводиться вводити обмеження у регіонах, які розташовуються на шляху від об’єктів генерації та інтерконекторів до енергодефіцитних регіонів.



Водночас через низку областей така передача не здійснюється, тож і потреби в обмеженнях там немає. У таких регіонах можливий навіть профіцит потужності, але її технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені.



Хто складає ваші графіки?



«Укренерго» як оператор системи передачі електроенергії визначає обсяг обмежень, які мають бути застосовані в тому чи іншому регіоні у кожну конкретну годину (пів черги, черга, півтори черги, дві черги…).



Але «Укренерго» саме не відключає споживачів та не складає графіків — це роблять відповідні оператори системи розподілу (ваше обленерго, ДТЕК), яким дають відповідну команду. За тим, щоб відключення були справедливими для всіх у регіоні, стежить Держенергонагляд.



У разі різкого непрогнозованого збільшення навантаження на мережі (як-от після чергових російських обстрілів) диспетчер зобов’язаний негайно вжити заходів, щоб його знизити. Тоді графіки аварійних відключень можуть вводити незалежно від раніше складених графіків погодинних відключень.



Якщо після ремонтів потужність енергосистеми збільшується, то і тривалість відключень відповідно зменшується. Головний принцип енергетиків: скільки електроенергії вироблено, стільки ж має бути спожито в цей момент. Дисбаланс у декілька відсотків може призвести до аварій у системі.



Від чого залежить кількість черг?



Кількість черг залежить від того, наскільки незбалансована енергетична система, (виробництво і споживання електроенергії). На обсяг обмежень впливає, скільки блоків електростанцій можуть виробляти електроенергію, стан мережі та ще низка інших параметрів.



Об’єкти критичної інфраструктури (водоканали, теплопостачання, лікарні, оборонні підприємства) не відключаються. Перелік цих об’єктів затверджують обласні військові адміністрації.

