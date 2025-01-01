«Тисячу Зеленського» профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених

Юлії Свириденко планує видати кожному українцю по 1000 грн в межах програми "зимова підтримка", зменшивши видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.



Про це йдеться у супровідних документах до постанови Кабінету міністрів щодо виплати "зимової підтримки" у 2025 році, які є у розпорядженні



Документ розкриває плани влади щодо кількості осіб, які мають отримати "зимову підтримку" – 11 мільйонів громадян (відповідно, видатки на виплату 1000 грн становитимуть 11 млрд грн). Раніше ж в уряді публічно заявляли, що очікують на те, що тисячу гривень візьме 10 мільйонів осіб (відповідно, видатки мали б становити 10 млрд грн).



Як йдеться у документах, виплата "зимової підтримки" всім українцям буде відбуватися в межах програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини".



Однак коштів, передбачених наразі у цій програмі, буде недостатньо для того, аби 1000 грн змогли отримати всі 11 мільйонів українців. Тож для того, аби профінансувати цю одноразову виплату, уряд вирішив перерозподілити видатки з інших програм соціальної підтримки.



Так, уряд пропонує зменшити видатки за програмою "Соціальний захист дітей та сім'ї" на 3,042 млрд грн, а також за програмою "Підтримка малозабезпечених сімей" на 1,483 млрд грн.



Відповідно, видатки на програму "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" (в межах якої й буде виплачуватися "тисяча Зеленського") збільшать на 4,526 млрд грн.



Для того, аби мати змогу здійснювати виплату "зимової підтримки" всім охочим в межах програми підтримки осіб, що потрапили у складні життєві обставини, уряд також пропонує змінити порядок використання коштів за цією бюджетною програмою.



Критика Мінфіну



У розпорядженні ЕП є також висновок Міністерства фінансів до постанови про фінансування "тисячі Зеленського". У ньому міністр фінансів Сергій Марченко вказує на низку помилок як у проєкті постанови, так і в проєкті порядку фінансування "зимової підтримки", які пропонує виправити.



Крім цього, у відомстві вказують, що реалізація "зимової підтримки" призведе до "втрати цільовості використання бюджетних коштів".



"Водночас проєктом Порядку (про "зимову підтримку", – ЕП) передбачено використати бюджетні кошти, які мали цільове призначення – підтримка громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема і внутрішньо переміщених осіб, на виплату допомоги "Зимова підтримка 2025" всім громадянам, більшість з яких не матиме ознак складних життєвих обставин", – йдеться у висновках Міністерства фінансів.



Попри критику, Марченко погодив постанову, хоча із зауваженнями.



Коли і як отримати "зимову підтримку"



Для отримання "тисячі Зеленського" необхідно подати заявку на порталі "Дія". Кошти мають зарахувати на спеціальну "Дія.Картку", на яку зараховують інші види державних допомог (наприклад, "єПідтримку").



Також кошти можна буде отримати у відділеннях "Укрпошти". Зокрема, така можливість передбачена для осіб, які отримують пенсію та інші соціальні виплати через "Укрпошту".



Заявки на отримання "зимової підтримки" через "Дію" можна буде подавати з 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Використати кошти необхідно до 30 червня 2026 року. Після цього невикористані залишки перерахують назад до бюджету.



Куди можна витратити "тисячу Зеленського"



Згідно з порядком реалізації проєкту "Зимова підтримка 2025" передбачено два напрямки, на які українці зможуть використати "тисячу Зеленського":



- на благодійну допомогу, пов'язану з відсіччю російської агресії, підтримкою Сил Оборони, відновленням України, а також переказати благодійним організаціям;



- на оплату товарів українського виробництва і послуг.



Останній пункт значно розширює напрямки використання "зимової підтримки" у порівнянні з тими, які були попередньої зими. Зокрема, він передбачає, що тисячу можна буде витратити на розрахунки:



- за комунальні послуги, електричну енергію, газ, опалення, воду;



- у бакалійних магазинах, супермаркетах;



- в аптеках, аптечних супермаркетах;



- за книги та іншу друковану продукцію;



- за організацію благодійної та соціальної служби;



- за поштові послуги.

