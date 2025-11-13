Саакашвілі просить Зеленського внести його до списку цивільних полонених війни з Росією

Міхеіл Саакашвілі звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених війни проти Росії "з відповідними юридичними наслідками".



Звернення Саакашвілі опубліковане у фейсбуці, пише



"Я намагаюся не турбувати вас своїми питаннями, адже у вас і так дуже багато роботи, і я вдячний за вашу підтримку та за те, що відчуваю постійну увагу з боку МЗС України, Верховної Ради, вашої Адміністрації, а також Уповноваженого з прав людини. Але зараз я змушений звернутися, оскільки вчора мене перевезли з тюремної лікарні, де я лікувався від тяжкого отруєння, назад до в’язниці — до того персоналу, який мене й отруїв. Моє отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав путін, а Медведєв і Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням", - йдеться в зверненні.



Саакашвілі зазначив, що в новій кримінальній справі, яку нещодавно порушили, його звинувачують у "саботажі на користь іноземної ворожої держави". В матеріалах справи містяться заяви Зеленського, а також Михайла Подоляка.



"Тобто незаконна грузинська влада прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою. І це не дивно, адже від самого початку цієї великої війни російський олігарх Іванішвілі та його прислужники відкрито стали на бік Росії", - зазначив Саакашвілі.



"У цьому контексті абсолютно очевидно, що мої переслідування і моя доля пов’язані з війною. Я - громадянин України і голова Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, де мав честь працювати під вашим керівництвом. Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками", - додав Саакашвілі.



Як повідомлялося, 12 листопада стало відомо, що Саакашвілі виписали з клініки після трирічного перебування й повернули до тюремної камери.



У липні 2023 року Зеленський закликав грузинську владу передати Україні Саакашвілі для лікування. Це відбулося на тлі публікації відео, де видно що стан його здоровʼя погіршився.



Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

