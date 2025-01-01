Перший - на території західних областей: у Львові на Голосківському кладовищі будують крематорій





Проєкт будівлі обрали на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі у 2021 році. Переможцем конкурсу стала робота авторського колективу архітекторів родом з Маріуполя, які працюють у Берліні.



Крематорій готовий на 60% і попередньо має запрацювати навесні 2026 року, розповів Максим Путря.



Капсулу на місці будівництва заклали 2 січня. Одразу ж після цього стартували роботи. Загальна вартість будівництва — орієнтовно 170 млн грн кредитних коштів.



Крематорій площею 1600 м² будують у три черги:



- перша — це підготовчі роботи, зокрема розчищення території та демонтаж старих будівель;



- друга — це зведення самої будівлі крематорію і встановлення обладнання, двох печей;



- третя — облаштування зали прощань, допоміжних будівель тощо.



Наприкінці листопада до Львова транспортують печі, які виготовляють в Іспанії. Кожна з них зможе виконувати до 10 кремацій на день, зазначив Путря.



Що вже зроблено



Територію, де буде крематорій, розчистили і демонтували споруди, які там були раніше.



Працівники підрядної організації «Інфрабуд» вже завершили бетонування більшої частини будівлі, звели 70% стін, проклали основні мережі та змонтували складні конструктивні елементи, зокрема аркове склепіння.



«Далі буде монтаж накриття і в кінці року будуть монтувати печі», — каже Максим Путря.



Що буде на території



Також на території крематорію будуть:



паркувальний майданчик для відвідувачів;



поле колумбарних поховань ;



басейн, який символізує ріку життя і вічність та міст над ним, як метафора переходу між двома світами.



Задум проєктантів — наголосити на важливості останнього шляху, який має пройти покійний у супроводі близьких.



Чому крематорій необхідний



«Урни з прахом дозволять суттєво економити місце кладовища. На місці одного традиційного поховання можна розташувати до 20 урн», — пояснює Максим Путря.



Він зазначив, що необхідність крематорію у Львові є актуальною через:



обмеженість місця на кладовищах, оскільки Львів має обмежені площі для нових кладовищ;



кремація є більш екологічним варіантом, вона зменшує навантаження на ґрунт, підземні води та повітря;



поховання урни з прахом є дешевшим варіантом у порівнянні з традиційним похованням.



Вартість послуг



Скільки буде коштувати кремація померлого у Львові, будуть розраховувати після запуску крематорію в роботу.



Керівник Муніципальної обрядової служби міста пояснює, що тариф визначатимуть відповідно до встановлених нормативів, з врахуванням роботи самих печей та всього обладнання крематорію.



Орієнтовно це буде коштувати 4—5 тис. грн. А остаточне поховання померлого після кремації буде відбуватися за волевиявленням людей, які звертатимуться.



«Це може бути і традиційне поховання праху у землю, і підпоховання у родинний гробівець , або у спеціальні місця, які будуть облаштовані у колумбарії. Колумбарії плануємо встановити на всіх цвинтарях Львова», — додав Максим Путря.



Як працюватиме крематорій



Спершу будівля працюватиме у тестовому режимі: дві печі працюватимуть орієнтовно 2—3 тижні. З часом, за потреби, підрядник облаштує третю піч.



Роботу планують організувати в одну зміну, вивчаючи попит на послугу, а за необхідності можуть перейти на двозмінний або навіть цілодобовий режим.



«Ми орієнтувалися на досвід київського моргу та закордонних партнерів, де подібні заклади працюють у дві чи три зміни. Тому, надаючи послуги іншим містам та областям, перенавантаження для працівників не очікуємо», — зазначив Максим Путря.



Кожна піч зможе обслуговувати близько десяти кремацій за 8–10 годинний робочий день.



Тривалість процесу залежатиме від технічних параметрів та ваги тіла, оскільки це впливає на час згоряння та витрати палива.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові на Голосківському кладовищі триває будівництво крематорію. Він буде першим на території західних областей і четвертий в Україні: крематорії наразі діють у Києві, Одесі та Харкові.Проєкт будівлі обрали на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі у 2021 році. Переможцем конкурсу стала робота авторського колективу архітекторів родом з Маріуполя, які працюють у Берліні.Крематорій готовий на 60% і попередньо має запрацювати навесні 2026 року, розповів misto.media керівник ЛКП «Муніципальна обрядова служба»Капсулу на місці будівництва заклали 2 січня. Одразу ж після цього стартували роботи. Загальна вартість будівництва — орієнтовно 170 млн грн кредитних коштів.Крематорій площею 1600 м² будують у три черги:- перша — це підготовчі роботи, зокрема розчищення території та демонтаж старих будівель;- друга — це зведення самої будівлі крематорію і встановлення обладнання, двох печей;- третя — облаштування зали прощань, допоміжних будівель тощо.Наприкінці листопада до Львова транспортують печі, які виготовляють в Іспанії. Кожна з них зможе виконувати до 10 кремацій на день, зазначив Путря.Територію, де буде крематорій, розчистили і демонтували споруди, які там були раніше.Працівники підрядної організації «Інфрабуд» вже завершили бетонування більшої частини будівлі, звели 70% стін, проклали основні мережі та змонтували складні конструктивні елементи, зокрема аркове склепіння.«Далі буде монтаж накриття і в кінці року будуть монтувати печі», — каже Максим Путря.Також на території крематорію будуть:паркувальний майданчик для відвідувачів;поле колумбарних поховань ;басейн, який символізує ріку життя і вічність та міст над ним, як метафора переходу між двома світами.Задум проєктантів — наголосити на важливості останнього шляху, який має пройти покійний у супроводі близьких.«Урни з прахом дозволять суттєво економити місце кладовища. На місці одного традиційного поховання можна розташувати до 20 урн», — пояснює Максим Путря.Він зазначив, що необхідність крематорію у Львові є актуальною через:обмеженість місця на кладовищах, оскільки Львів має обмежені площі для нових кладовищ;кремація є більш екологічним варіантом, вона зменшує навантаження на ґрунт, підземні води та повітря;поховання урни з прахом є дешевшим варіантом у порівнянні з традиційним похованням.Скільки буде коштувати кремація померлого у Львові, будуть розраховувати після запуску крематорію в роботу.Керівник Муніципальної обрядової служби міста пояснює, що тариф визначатимуть відповідно до встановлених нормативів, з врахуванням роботи самих печей та всього обладнання крематорію.Орієнтовно це буде коштувати 4—5 тис. грн. А остаточне поховання померлого після кремації буде відбуватися за волевиявленням людей, які звертатимуться.«Це може бути і традиційне поховання праху у землю, і підпоховання у родинний гробівець , або у спеціальні місця, які будуть облаштовані у колумбарії. Колумбарії плануємо встановити на всіх цвинтарях Львова», — додав Максим Путря.Спершу будівля працюватиме у тестовому режимі: дві печі працюватимуть орієнтовно 2—3 тижні. З часом, за потреби, підрядник облаштує третю піч.Роботу планують організувати в одну зміну, вивчаючи попит на послугу, а за необхідності можуть перейти на двозмінний або навіть цілодобовий режим.«Ми орієнтувалися на досвід київського моргу та закордонних партнерів, де подібні заклади працюють у дві чи три зміни. Тому, надаючи послуги іншим містам та областям, перенавантаження для працівників не очікуємо», — зазначив Максим Путря.Кожна піч зможе обслуговувати близько десяти кремацій за 8–10 годинний робочий день.Тривалість процесу залежатиме від технічних параметрів та ваги тіла, оскільки це впливає на час згоряння та витрати палива.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію