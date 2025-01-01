Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 14 листопада

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.

