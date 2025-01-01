В апеляційному суді Волині - новий очільник

Очільником Волинського апеляційного суду обрали суддюЗбори суддів Волинського апеляційного суду обрали головою суду суддю Василя Анатолійовича Подолюка, – повідомили в установі.Василь Анатолійович має професійний досвід здійснення судочинства - 29 років. Здійснював правосуддя з розгляду цивільних справ, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, обіймав посаду заступника голови суду, забезпечуючи захист прав та свобод осіб, що звернулись до суду."Колектив Волинського апеляційного суду щиро вітає Василя Анатолійовича з обранням на високу та відповідальну посаду. Зичимо сили та натхнення, міцного здоров’я, продовження лінії мудрих рішень та успішного втілення планів на реалізацію завдань суду, визначених Законом", - йдкться у дописі.Зі сторони колективу новому очільнику суду пообіцяли підтримку, командну співпрацю та відданість спільній меті - утвердженню справедливості, довіри та авторитету судової влади.