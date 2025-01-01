В апеляційному суді Волині - новий очільник

В апеляційному суді Волині - новий очільник
Очільником Волинського апеляційного суду обрали суддю Василя Подолюка.

Збори суддів Волинського апеляційного суду обрали головою суду суддю Василя Анатолійовича Подолюка, – повідомили в установі.

Василь Анатолійович має професійний досвід здійснення судочинства - 29 років. Здійснював правосуддя з розгляду цивільних справ, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, обіймав посаду заступника голови суду, забезпечуючи захист прав та свобод осіб, що звернулись до суду.

"Колектив Волинського апеляційного суду щиро вітає Василя Анатолійовича з обранням на високу та відповідальну посаду. Зичимо сили та натхнення, міцного здоров’я, продовження лінії мудрих рішень та успішного втілення планів на реалізацію завдань суду, визначених Законом", - йдкться у дописі.

Зі сторони колективу новому очільнику суду пообіцяли підтримку, командну співпрацю та відданість спільній меті - утвердженню справедливості, довіри та авторитету судової влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суддя, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водій маршрутки Київ-Ковель висадив пасажирів у Луцьку, не доставивши їх до місця призначення
Сьогодні, 21:19
В апеляційному суді Волині - новий очільник
Сьогодні, 20:38
Як доглядати, носити і використовувати страйкбольні кулемети ?
Сьогодні, 20:03
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
Компанію з Волині викрили на сірому імпорті автомобілів з Євросоюзу
Сьогодні, 19:03
Медіа
відео
1/8