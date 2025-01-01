У Луцьку оголошено конкурс з розробки проєкту благоустрою території дитячої залізниці





Відповідне розпорядження підписав міський голова, - інформує



Відповідальним за проведення конкурсу є департамент економічної політики міської ради. Мета конкурсу – визначення найкращої просторової концепції реконструкції приміщень, інфраструктурних елементів та благоустрою території Луцької дитячої залізниці, яка забезпечить збереження її історико-культурної цінності та функціонального призначення, створення сучасного, безпечного і доступного громадського простору для навчання, відпочинку та дозвілля дітей і мешканців міста.



Вказана ділянка використовується для функціонування Луцької дитячої залізниці, має наявну інфраструктуру станцій «Росинка» та «Водограй», рейкове полотно та допоміжні будівлі. Орієнтовна площа території складає близько 2,6452 га.

