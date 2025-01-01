На Волині чоловік на концерті покусав поліцейського: яке покарання отримав





Про це йдеться у вироку Шацького районного суду, передають



Інцидент стався ввечері 1 серпня 2025 року на території «Бунгало Nester-House», що в селі Світязь. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час концерту Юрій М. почав переміщати загороджувальні паркани. На зауваження охорони чоловік не реагував, висловлюючись у їхній бік нецензурною лайкою.



Вгамувати нетверезого відвідувача прийшли патрульні, але теж наразилися на опір. Чоловік вдарив одного правоохоронця кулаком в обличчя і ногами у відділ хребта. Коли на хулігана накладали кайданки, то він вкусив дільничного офіцера за палець. Дісталося кулаками і його напарнику.



Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень).



На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Мовляв, засуджує свою поведінку і зобов`язується подібного не вчиняти. Він є особою молодого віку, характеризується посередньо, раніше не притягувався до криміналу. Потерпілі подали заяви про відсутність претензій до кривдника.



Суд призначив Юрію М. два роки обмеження волі, які замінив роком іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іспитовим строком покарали уродженця Львівщини, який під час концерту на Світязі вкусив поліцейського.Про це йдеться у вироку Шацького районного суду, передають Волинські новини Інцидент стався ввечері 1 серпня 2025 року на території «Бунгало Nester-House», що в селі Світязь. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час концертупочав переміщати загороджувальні паркани. На зауваження охорони чоловік не реагував, висловлюючись у їхній бік нецензурною лайкою.Вгамувати нетверезого відвідувача прийшли патрульні, але теж наразилися на опір. Чоловік вдарив одного правоохоронця кулаком в обличчя і ногами у відділ хребта. Коли на хулігана накладали кайданки, то він вкусив дільничного офіцера за палець. Дісталося кулаками і його напарнику.Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень).На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Мовляв, засуджує свою поведінку і зобов`язується подібного не вчиняти. Він є особою молодого віку, характеризується посередньо, раніше не притягувався до криміналу. Потерпілі подали заяви про відсутність претензій до кривдника.Суд призначив Юрію М. два роки обмеження волі, які замінив роком іспитового строку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію