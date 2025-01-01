Скільки коштують цитрусові на луцькому ринку
Сьогодні, 22:43
На ринку Луцька почався сезон мандаринів та інших цитрусових.
Журналісти телеканалу «Конкурент Волинь» дізналися, скільки нині коштують мандарини, лимони, апельсини та хурма на прилавках місцевих продавців.
Найбільший попит наразі на мандарини: італійські продають по 110 гривень за кілограм, турецькі – по 100 гривень. Мандарини з Південної Африки коштують трохи дорожче – близько 140 гривень за кілограм, вони більш солодкі та великого «калібру».
Апельсини також представлені здебільшого з Південної Африки – 120 гривень, а лимони турецького походження продають по 150 гривень за кілограм.
Окрім цитрусових, на ринку доступна хурма: азербайджанська коштує по 100 гривень, іспанська – по 200 гривень за кілограм.
Продавці зазначають, що ціни з початку сезону намагаються «втримати» та не змінювати.
