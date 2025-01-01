Скільки коштують цитрусові на луцькому ринку

На ринку Луцька почався сезон мандаринів та інших цитрусових.

Журналісти телеканалу «Конкурент Волинь» дізналися, скільки нині коштують мандарини, лимони, апельсини та хурма на прилавках місцевих продавців.

Найбільший попит наразі на мандарини: італійські продають по 110 гривень за кілограм, турецькі – по 100 гривень. Мандарини з Південної Африки коштують трохи дорожче – близько 140 гривень за кілограм, вони більш солодкі та великого «калібру».

Апельсини також представлені здебільшого з Південної Африки – 120 гривень, а лимони турецького походження продають по 150 гривень за кілограм.

Окрім цитрусових, на ринку доступна хурма: азербайджанська коштує по 100 гривень, іспанська – по 200 гривень за кілограм.

Продавці зазначають, що ціни з початку сезону намагаються «втримати» та не змінювати.

