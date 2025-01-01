Скільки коштують цитрусові на луцькому ринку





Журналісти телеканалу



Найбільший попит наразі на мандарини: італійські продають по 110 гривень за кілограм, турецькі – по 100 гривень. Мандарини з Південної Африки коштують трохи дорожче – близько 140 гривень за кілограм, вони більш солодкі та великого «калібру».



Апельсини також представлені здебільшого з Південної Африки – 120 гривень, а лимони турецького походження продають по 150 гривень за кілограм.



Окрім цитрусових, на ринку доступна хурма: азербайджанська коштує по 100 гривень, іспанська – по 200 гривень за кілограм.



Продавці зазначають, що ціни з початку сезону намагаються «втримати» та не змінювати.

