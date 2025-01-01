Залишив місце служби і приїхав додому, на Волинь: військовому присудили 5 років тюрми





Про це стало відомо з вироку Ратнівського районного суду, оголошеного 7 листопада, передає



За даними суду, військовий покинув пункт постійної дислокації 22 листопада 2022 року та понад два роки перебував удома на Волині, не виконуючи службові обов’язки.



Він частково визнавав провину, пояснюючи відсутність станом здоров’я та неможливістю пройти медичне обстеження через бюрократичні перепони.



Проте суд зазначив, що чоловік не вживав активних дій для офіційного повернення на службу або оформлення медичного звільнення, а його місце перебування командуванню було відоме.



Свідки підтвердили, що військовий не з’являвся на службі, а пошуки були безрезультатними.



Суд дійшов висновку, що покарання у вигляді позбавлення волі на термін 5 років є необхідним для підтримання військової дисципліни та запобігання подібним випадкам серед мобілізованих.

