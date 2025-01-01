Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 14 листопада

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 14 листопада
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У п’ятницю, 14 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — лише орієнтовні.

