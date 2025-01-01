Курс валют на 14 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 14 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 14 листопада. Долар додав 3 коп. Євро злетіло на 23 коп. Польський злотий додав 6 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

Курс долара
1 долар США — 42,06 (+3 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,88 (+23 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,56 (+6 коп.)

