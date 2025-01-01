Ціни на яйця знову підскочать: чого очікувати українцям у грудні
Сьогодні, 07:15
В Україні ціни на курячі яйця до кінця листопада істотно не зміняться, проте у грудні вони зростуть на 15–20%.
Про це повідомив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, передає УНІАН.
«З початком відключень і падінням попиту фіксується зниження цін реалізації і м’яса птиці, і яєць на 20%. Найімовірніше, в листопаді ціни реалізації будуть під впливом цього фактора та суттєво не зміняться», — розповів він.
За словами експерта, після листопадового зниження цін на яйця у грудні варто очікувати їхнього зростання до рівня жовтня.
Карпенко наголосив, що зростання виробничих витрат птахівників найбільше тисне на ціни, а застосування генераторів у подальшому може ще суттєвіше підвищити собівартість курячих яєць.
«Інкубація, а потім і вирощування молодняка курей-несучок потребує чіткого дотримання технологічних показників утримання птиці впродовж чотирьох місяців, чого неможливо досягти без забезпечення стабільного й безперебійного постачання електроенергії», — розповів експерт.
За його даними, електроенергія займає від 7 до 12% у структурі собівартості продукції птахівництва, а для деяких видів продукції цей показник може сягати 30%.
Виробництво птахівницької продукції складається з кількох етапів, і підвищення витрат на кожному з них спричиняє зростання загальної собівартості. Як пояснює фахівець, кінцева вартість продукції галузі може збільшуватися «геометрично».
Ще одним важливим чинником є здорожчання комбікорму, який займає найбільшу частку в собівартості і також потребує електроенергії для виробництва. Це призводить до ланцюгового ефекту: підвищуються витрати на всі складники, які формують ціну м’яса птиці та яєць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, передає УНІАН.
«З початком відключень і падінням попиту фіксується зниження цін реалізації і м’яса птиці, і яєць на 20%. Найімовірніше, в листопаді ціни реалізації будуть під впливом цього фактора та суттєво не зміняться», — розповів він.
За словами експерта, після листопадового зниження цін на яйця у грудні варто очікувати їхнього зростання до рівня жовтня.
Карпенко наголосив, що зростання виробничих витрат птахівників найбільше тисне на ціни, а застосування генераторів у подальшому може ще суттєвіше підвищити собівартість курячих яєць.
«Інкубація, а потім і вирощування молодняка курей-несучок потребує чіткого дотримання технологічних показників утримання птиці впродовж чотирьох місяців, чого неможливо досягти без забезпечення стабільного й безперебійного постачання електроенергії», — розповів експерт.
За його даними, електроенергія займає від 7 до 12% у структурі собівартості продукції птахівництва, а для деяких видів продукції цей показник може сягати 30%.
Виробництво птахівницької продукції складається з кількох етапів, і підвищення витрат на кожному з них спричиняє зростання загальної собівартості. Як пояснює фахівець, кінцева вартість продукції галузі може збільшуватися «геометрично».
Ще одним важливим чинником є здорожчання комбікорму, який займає найбільшу частку в собівартості і також потребує електроенергії для виробництва. Це призводить до ланцюгового ефекту: підвищуються витрати на всі складники, які формують ціну м’яса птиці та яєць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скільки у Луцьку коштують бюджетні та преміум авто
Сьогодні, 08:20
Ціни на яйця знову підскочать: чого очікувати українцям у грудні
Сьогодні, 07:15
Чим та як обробити виноград, щоб він пережив зиму
Сьогодні, 05:17