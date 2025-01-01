Ціни на яйця знову підскочать: чого очікувати українцям у грудні





Про це повідомив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, передає



«З початком відключень і падінням попиту фіксується зниження цін реалізації і м’яса птиці, і яєць на 20%. Найімовірніше, в листопаді ціни реалізації будуть під впливом цього фактора та суттєво не зміняться», — розповів він.



За словами експерта, після листопадового зниження цін на яйця у грудні варто очікувати їхнього зростання до рівня жовтня.



Карпенко наголосив, що зростання виробничих витрат птахівників найбільше тисне на ціни, а застосування генераторів у подальшому може ще суттєвіше підвищити собівартість курячих яєць.



«Інкубація, а потім і вирощування молодняка курей-несучок потребує чіткого дотримання технологічних показників утримання птиці впродовж чотирьох місяців, чого неможливо досягти без забезпечення стабільного й безперебійного постачання електроенергії», — розповів експерт.



За його даними, електроенергія займає від 7 до 12% у структурі собівартості продукції птахівництва, а для деяких видів продукції цей показник може сягати 30%.



Виробництво птахівницької продукції складається з кількох етапів, і підвищення витрат на кожному з них спричиняє зростання загальної собівартості. Як пояснює фахівець, кінцева вартість продукції галузі може збільшуватися «геометрично».



Ще одним важливим чинником є здорожчання комбікорму, який займає найбільшу частку в собівартості і також потребує електроенергії для виробництва. Це призводить до ланцюгового ефекту: підвищуються витрати на всі складники, які формують ціну м’яса птиці та яєць.

