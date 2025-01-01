Росіяни масовано атакували Київ ракетами й дронами: загинули три людини, ще 26 — постраждали





Про це повідомили очільники столичних міської та військової адміністрацій Віталій Кличко і Тимур Ткаченко, керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник, а також ДСНС, пише



Окупанти били по різних районах міста ударними БпЛА та ракетами різних типів.



Зокрема, у Подільському районі сталося влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, у Святошинському — на рівні 7-го поверху, в Оболонському районі — влучання у девʼятиповерхівку, унаслідок чого виникло загоряння квартир з 7-го по 9-й поверх.



У Дніпровському районі уламки безпілотника влучили в пʼятиповерхівку. Там є руйнування на одному з нижніх поверхів, палали дві квартири. Ще пожежі фіксували в щонайменше пʼяти будинках. Загалом із постраждалих багатоповерхівок надзвичайники врятували понад 40 людей.



Крім того, відомо про руйнування в адмінбудівлі, пожежі на території школи та займання дерев'яних будинків спортивної бази. Пошкоджені ділянки теплових мереж, через що в Деснянському районі в частині будівель тимчасово зникло теплопостачання.



Попередньо, кількість загиблих у столиці зросла до трьох. Однак цю інформацію уточнюють, оскільки рятувальники поки не можуть дістати тіла людей.



Також побільшало й постраждалих — 26 жителів міста, серед яких двоє дітей віком 7 та 10 років. Відомо про шпиталізацію дев’яти людей, зокрема вагітної жінки.



Крім того, росіяни масовано вдарили по Київщині. Зокрема, під ударом опинилися обʼєкти критичної інфраструктури.



Постраждали шестеро людей. У Білій Церкві постраждав 55-річний чоловік. Його шпиталізували з термічними опіками. В інших точках регіону 40-річний чоловік зазнав множинних ран плеча, чоловік віком 47 років — різаної рани передпліччя, семирічна дитина — травми обличчя, чоловік віком 56 років — забійної рани лобної ділянки голови, а 56-річна жінка — посічення руки.



У Бучанському, Вишгородському, Фастівському районах загорілися приватні будинки, у Білоцерківському районі — складські приміщення, а в Обухівському районі — легковик.

