Скільки у Луцьку коштують бюджетні та преміум авто





Журналісти



Найдешевші варіанти — старі моделі Nissan, Peugeot, Ford, Audi — стартують від 500–600 доларів. Це здебільшого бензинові авто з механічною коробкою передач і пробігом понад 200 тисяч кілометрів.



У середньому сегменті — Mazda, Skoda, Hyundai, Volkswagen — ціни варіюються від 4 000 до 30 000 доларів. Тут переважають дизельні кросовери та седани з автоматичною трансмісією, об’ємом двигуна 1.6–2 літра, часто з базовими опціями — кондиціонером, підігрівом сидінь, мультимедіа.



Найдорожчі пропозиції — Mercedes-Benz, Tesla, Volvo — коштують від 40 до 79 тисяч доларів. Це переважно нові або майже нові авто з мінімальним пробігом, повним приводом, розширеною комплектацією: шкіряний салон, адаптивний круїз-контроль, панорамний дах. Tesla — єдина повністю електрична марка в списку, з цінами від 14 до 49 тисяч доларів.



Toyota представлена в діапазоні від 4 200 до 36 000 доларів — це як бензинові Corolla, так і гібридні Camry та Rav4. BMW — від 1 600 до 24 000 доларів, здебільшого дизельні седани з об’ємом 2–3 літра. Chevrolet — від 2 600 до 30 000 доларів, а Volvo — від 4 300 до понад 60 000.



Загалом, у Луцьку можна знайти автомобіль на будь-який бюджет — від базових моделей для щоденних поїздок до сучасних машин із електроприводом і преміальним комфортом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку ціни на автомобілі коливаються від кількасот доларів до майже восьмидесяти тисяч. На ринку представлені як старі машини з пробігом, так і нові моделі преміум-класу — від бюджетних седанів до електрокарів.Журналісти ВСН проаналізували оголошення на популярному маркетплейсі, аби дізнатись, скільки у Луцьку просять за автомобіль.Найдешевші варіанти — старі моделі Nissan, Peugeot, Ford, Audi — стартують від 500–600 доларів. Це здебільшого бензинові авто з механічною коробкою передач і пробігом понад 200 тисяч кілометрів.У середньому сегменті — Mazda, Skoda, Hyundai, Volkswagen — ціни варіюються від 4 000 до 30 000 доларів. Тут переважають дизельні кросовери та седани з автоматичною трансмісією, об’ємом двигуна 1.6–2 літра, часто з базовими опціями — кондиціонером, підігрівом сидінь, мультимедіа.Найдорожчі пропозиції — Mercedes-Benz, Tesla, Volvo — коштують від 40 до 79 тисяч доларів. Це переважно нові або майже нові авто з мінімальним пробігом, повним приводом, розширеною комплектацією: шкіряний салон, адаптивний круїз-контроль, панорамний дах. Tesla — єдина повністю електрична марка в списку, з цінами від 14 до 49 тисяч доларів.Toyota представлена в діапазоні від 4 200 до 36 000 доларів — це як бензинові Corolla, так і гібридні Camry та Rav4. BMW — від 1 600 до 24 000 доларів, здебільшого дизельні седани з об’ємом 2–3 літра. Chevrolet — від 2 600 до 30 000 доларів, а Volvo — від 4 300 до понад 60 000.Загалом, у Луцьку можна знайти автомобіль на будь-який бюджет — від базових моделей для щоденних поїздок до сучасних машин із електроприводом і преміальним комфортом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію