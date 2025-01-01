Контрабандисти елітних годинників на Волині відбулися легким переляком

намагалися провезти через пункт пропуску «Устилуг–Зосин» елітні годинники й ювелірні прикраси загальною вартістю понад 12,4 мільйона гривень.



Обох контрабандистів засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком, повідомляє



Суд оголосив вирок двом чоловікам, яких звинуватили у спробі незаконно перевезти через державний кордон колекцію предметів розкоші. Серед вилученого – годинники Audemars Piguet, Rolex, Breguet, Arnold & Son, браслет Bvlgari Serpenti та золотий ланцюжок Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra. Загальна вартість цих виробів становила понад 12,4 мільйона гривень.







Як йдеться у матеріалах справи, 28 грудня 2024 року один з обвинувачених, охоронець приватного підприємства, разом із напарником – водієм однієї з компаній , діючи за попередньою змовою, приховали коштовності в особистих речах і салоні пасажирського автобуса VAN HOOL T-917.



Транспорт прямував через міжнародний пункт пропуску «Устилуг–Зосин», коли митники виявили контрабанду.



Обидва чоловіки під час досудового розслідування повністю визнали вину і уклали угоди з прокурором. Суд призначив їм по 5 років позбавлення волі, заборонивши на рік займатися діяльністю, пов’язаною з перевезенням товарів через кордон. Водночас, згідно зі статтею 75 КК України, обох звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік і 6 місяців.



Розкішні годинники та прикраси суд конфіскував у власність держави.

Крім того, з чоловіків стягнули по 22,9 тисячі гривень судових витрат, пов’язаних з експертизами.



Суд врахував щире каяття обвинувачених, їхнє активне сприяння розслідуванню та відсутність попередніх судимостей.



Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів.





