«Зимова тисяча» для українців: коли і як можна буде подати заявку





Про це повідомляє Юлію Свириденко в Telegram.



За її словами, Кабмін ухвалив механізм виплати зимової допомоги українцям.



"Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку в "Дії" на 1000 гривень. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини", - зазначила прем'єр.



Свириденко уточнила, що кошти можна отримати двома способами.



Подача заявки в застосунку "Дія"



Після опрацювання заявки в застосунку "Дія" кошти надійдуть на картку "Національний кешбек".



Витратити їх можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.



Подання заявки у відділенні "Укрпошти"



У разі подання заявки в "Укрпошті" кошти надійдуть на спеціальний рахунок.



Грошові кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях "Укрпошти", а також на оплату комунальних послуг і донати.



"Зимову тисячу" можна буде витратити до 30 червня 2026 року.



"Мета "зимової підтримки" - охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі та закрити базові потреби", - звернула увагу Свириденко.



Скільки українців отримають "зимову тисячу"



Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Денис Улютін заявив про те, що близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1 тисячі гривень.



Ще 6500 гривень зможуть отримати вразливі категорії громадян. Йдеться про самотніх пенсіонерів і не тільки.

