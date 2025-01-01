Чим та як обробити виноград, щоб він пережив зиму





Перед настанням холодів виноградні кущі потрібно підживити, щоб до ґрунту потрапили поживні елементи, які рослини витратили протягом сезону, а також обрізати та вкрити різними матеріалами, щоб вони не загинули від морозів і гризунів, передає



На виноградному кущі треба не просто виконати стандартне обрізання, а добре придивитися і видалити кожен пагін, уражений хворобами чи шкідниками.



Проводити обрізання потрібно після перших заморозків або одразу після листопада, коли в кущі відбувається відтік поживних речовин у кореневу систему.



Найчастіше виноград присипають на зиму землею, соломою, лапником та іншими природними матеріалами. Також для цієї процедури використовують шифер, спанбонд і навіть руберойд. Залежно від того, наскільки суворі зими, ці матеріали можна комбінувати між собою або використовувати окремо.

