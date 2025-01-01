Чим та як обробити виноград, щоб він пережив зиму

Чим та як обробити виноград, щоб він пережив зиму
Оброблення винограду суттєво полегшить роботу протягом усього сезону, а також знизить ризики того, що врожай постраждає від грибків чи шкідників.

Перед настанням холодів виноградні кущі потрібно підживити, щоб до ґрунту потрапили поживні елементи, які рослини витратили протягом сезону, а також обрізати та вкрити різними матеріалами, щоб вони не загинули від морозів і гризунів, передає ТСН.

На виноградному кущі треба не просто виконати стандартне обрізання, а добре придивитися і видалити кожен пагін, уражений хворобами чи шкідниками.

Проводити обрізання потрібно після перших заморозків або одразу після листопада, коли в кущі відбувається відтік поживних речовин у кореневу систему.

Найчастіше виноград присипають на зиму землею, соломою, лапником та іншими природними матеріалами. Також для цієї процедури використовують шифер, спанбонд і навіть руберойд. Залежно від того, наскільки суворі зими, ці матеріали можна комбінувати між собою або використовувати окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сад, догляд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чим та як обробити виноград, щоб він пережив зиму
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 14 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 14 листопада
Сьогодні, 01:30
14 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Залишив місце служби і приїхав додому, на Волинь: військовому присудили 5 років тюрми
13 листопада, 23:19
Медіа
відео
1/8