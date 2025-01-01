14 листопада на Волині: гортаючи календар

Степан Слащук, прессекретарка прокуратури Волинської області Наталка Мурахевич (на фото).



Вітаємо іменинників та бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла, миру та добра, чудових моментів у житті, доброзичливих людей поруч, процвітання та Божих благословінь! Нехай у всьому супроводжує удача, а дорогу освітлює щаслива дороговказна зірка!



Іменини 14 листопада святкують Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна.



Сьогодні – Міжнародний день логопеда та Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 листопада день народження колишній голова Володимир-Волинської районної ради, прессекретарка прокуратури Волинської області(на фото).Вітаємо іменинників та бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла, миру та добра, чудових моментів у житті, доброзичливих людей поруч, процвітання та Божих благословінь! Нехай у всьому супроводжує удача, а дорогу освітлює щаслива дороговказна зірка!Іменини 14 листопада святкують Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна.Сьогодні – Міжнародний день логопеда та Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію