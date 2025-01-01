14 листопада на Волині: гортаючи календар

14 листопада на Волині: гортаючи календар
14 листопада день народження колишній голова Володимир-Волинської районної ради Степан Слащук, прессекретарка прокуратури Волинської області Наталка Мурахевич (на фото).

Вітаємо іменинників та бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла, миру та добра, чудових моментів у житті, доброзичливих людей поруч, процвітання та Божих благословінь! Нехай у всьому супроводжує удача, а дорогу освітлює щаслива дороговказна зірка!

Іменини 14 листопада святкують Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна.

Сьогодні – Міжнародний день логопеда та Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Залишив місце служби і приїхав додому, на Волинь: військовому присудили 5 років тюрми
13 листопада, 23:19
На Україну насувається найсильніше похолодання за 70 років: синоптик про погодні сюрпризи
13 листопада, 23:15
Скільки коштують цитрусові на луцькому ринку
13 листопада, 22:43
На Волині чоловік на концерті покусав поліцейського: яке покарання отримав
13 листопада, 22:12
Медіа
відео
1/8