14 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
14 листопада день народження колишній голова Володимир-Волинської районної ради Степан Слащук, прессекретарка прокуратури Волинської області Наталка Мурахевич (на фото).
Вітаємо іменинників та бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла, миру та добра, чудових моментів у житті, доброзичливих людей поруч, процвітання та Божих благословінь! Нехай у всьому супроводжує удача, а дорогу освітлює щаслива дороговказна зірка!
Іменини 14 листопада святкують Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна.
Сьогодні – Міжнародний день логопеда та Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.
