Водій маршрутки Київ-Ковель висадив пасажирів у Луцьку, не доставивши їх до місця призначення





Про неприємну ситуацію з перевізником розповіла Оля Бандрівська у соцмережі facebook, - пише



"Увага! Негативний відгук про перевізника (маршрут Київ – Ковель). Хочу поділитися прикрим досвідом поїздки через сервіс BlaBlaCar.



Попередньо при бронюванні на сайті вартість перевезення становила 500 грн з особи. Менеджер підтвердив цю суму телефоном. Однак після виїзду за межі Києва водій без жодного пояснення заявив, що ціна — 1000 грн. Пасажири були змушені погодитись, оскільки вже перебували в дорозі.



Та це ще не все. Близько 00:20 ночі водій висадив усіх пасажирів у Луцьку, хоча поїздка була заброньована до Ковеля. На аргументи відповів, що “далі не поїде”, бо зранку має інший рейс із Луцька на Київ.



Серед пасажирів було двоє діючих військовослужбовців, учасників бойових дій, які поверталися додому після служби. Навіть це не стало причиною проявити елементарну повагу чи людяність.



Такі перевізники ганьблять сервіс і ставлять людей у небезпечне становище серед ночі.



Прошу всіх бути уважними, перевіряти інформацію перед поїздкою і ніколи не користуватись послугами цього водія.



Висновок: непорядність, обман, відсутність відповідальності й елементарної совісті", - йдеться у дописі.

У Луцьку водій маршрутки висадив пасажирів, не довізши їх до Ковеля.Про неприємну ситуацію з перевізником розповілау соцмережі facebook, - пише ВолиньUA "Увага! Негативний відгук про перевізника (маршрут Київ – Ковель). Хочу поділитися прикрим досвідом поїздки через сервіс BlaBlaCar.Попередньо при бронюванні на сайті вартість перевезення становила 500 грн з особи. Менеджер підтвердив цю суму телефоном. Однак після виїзду за межі Києва водій без жодного пояснення заявив, що ціна — 1000 грн. Пасажири були змушені погодитись, оскільки вже перебували в дорозі.Та це ще не все. Близько 00:20 ночі водій висадив усіх пасажирів у Луцьку, хоча поїздка була заброньована до Ковеля. На аргументи відповів, що "далі не поїде", бо зранку має інший рейс із Луцька на Київ.Серед пасажирів було двоє діючих військовослужбовців, учасників бойових дій, які поверталися додому після служби. Навіть це не стало причиною проявити елементарну повагу чи людяність.Такі перевізники ганьблять сервіс і ставлять людей у небезпечне становище серед ночі.Прошу всіх бути уважними, перевіряти інформацію перед поїздкою і ніколи не користуватись послугами цього водія.Висновок: непорядність, обман, відсутність відповідальності й елементарної совісті", - йдеться у дописі.

