Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Пилипюка

У селі Велицьк на Волині громада попрощалася із військовослужбовцем, якийПро це у фейсбуці інформує Велицький центр культури і дозвілля.Сержант Пилипюк Ярослав Петрович, інспектор прикордонної служби другої категорії другого відділення прикордонної застави першого відділу прикордонної служби третьої прикордонної комендатури, загинув 30 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дар’їно — суджанського району курської області рф.Понад рік він вважався зниклим безвісти.«Остання земна дорога нашого земляка, Захисника України — сержанта Пилипюка Ярослава Петровича, який героїчно віддав своє життя за Батьківщину. Громада схиляє голови в скорботі та вдячності. Вічна пам’ять Герою України», - йдеться у повідомленні.