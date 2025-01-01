Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Пилипюка
Сьогодні, 13:17
У селі Велицьк на Волині громада попрощалася із військовослужбовцем Ярославом Пилипюком, який загинув у боях із російськими загарбниками.
Про це у фейсбуці інформує Велицький центр культури і дозвілля.
Сержант Пилипюк Ярослав Петрович, інспектор прикордонної служби другої категорії другого відділення прикордонної застави першого відділу прикордонної служби третьої прикордонної комендатури, загинув 30 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дар’їно — суджанського району курської області рф.
Понад рік він вважався зниклим безвісти.
«Остання земна дорога нашого земляка, Захисника України — сержанта Пилипюка Ярослава Петровича, який героїчно віддав своє життя за Батьківщину. Громада схиляє голови в скорботі та вдячності. Вічна пам’ять Герою України», - йдеться у повідомленні.
