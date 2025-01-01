Додому повернеться воїн з Волині Ярослав Пилипюк, який загинув рік тому на Курщині
Сьогодні, 14:07
У понеділок, 24 листопада, Волинь у скорботі та глибокій шані зустріне Захисника України, який загинув рік тому у Курській області.
Про це повідомили на сторінці Велицького центру культури і дозвілля.
За Батьківщину віддав життя сержант Пилипюк Ярослав Петрович.
Боєць, інспектор прикордонної служби другої категорії другого відділення прикордонної застави першого відділу прикордонної служби третьої прикордонної комендатури, загинув 30 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дар’їно — суджанського району курської області рф", - йдеться у повідомленні.
Ярослав понад рік вважався зниклим безвісти. Лише тепер повертається додому — на рідну землю, за яку боровся.
Порядок зустрічі та прощання 24 листопада:
10:30 — зустріч у с. Велицьк
Громада вийде назустріч Герою, щоб провести його з глибокою пошаною.
11:00 — Арсеновичі (приїзд додому)
Після прибуття — у місцевій церкві відбудеться молитовне вшанування пам’яті Захисника.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
