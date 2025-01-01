Додому повернеться воїн з Волині Ярослав Пилипюк, який загинув рік тому на Курщині

Додому повернеться воїн з Волині Ярослав Пилипюк, який загинув рік тому на Курщині
У понеділок, 24 листопада, Волинь у скорботі та глибокій шані зустріне Захисника України, який загинув рік тому у Курській області.

Про це повідомили на сторінці Велицького центру культури і дозвілля.

За Батьківщину віддав життя сержант Пилипюк Ярослав Петрович.
Боєць, інспектор прикордонної служби другої категорії другого відділення прикордонної застави першого відділу прикордонної служби третьої прикордонної комендатури, загинув 30 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дар’їно — суджанського району курської області рф", - йдеться у повідомленні.

Ярослав понад рік вважався зниклим безвісти. Лише тепер повертається додому — на рідну землю, за яку боровся.

Порядок зустрічі та прощання 24 листопада:
10:30 — зустріч у с. Велицьк
Громада вийде назустріч Герою, щоб провести його з глибокою пошаною.
11:00 — Арсеновичі (приїзд додому)

Після прибуття — у місцевій церкві відбудеться молитовне вшанування пам’яті Захисника.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Велицька громада, втрата, смерть, загибель, Курська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння
Сьогодні, 15:30
«До війни міну бачив лише на картинці»: історія екссапера із 100 ОМБр
Сьогодні, 14:49
Додому повернеться воїн з Волині Ярослав Пилипюк, який загинув рік тому на Курщині
Сьогодні, 14:07
Волинян попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 13:25
Європа висунула три ключові вимоги до мирного плану Трампа, – WP
Сьогодні, 12:42
Медіа
відео
1/8