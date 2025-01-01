Додому повернеться воїн з Волині Ярослав Пилипюк, який загинув рік тому на Курщині

У понеділок, 24 листопада, Волинь у скорботі та глибокій шані зустріне Захисника України, який загинув рік тому у Курській області.Про це повідомили на сторінці Велицького центру культури і дозвілля.За Батьківщину віддав життя сержантБоєць, інспектор прикордонної служби другої категорії другого відділення прикордонної застави першого відділу прикордонної служби третьої прикордонної комендатури, загинув 30 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дар’їно — суджанського району курської області рф", - йдеться у повідомленні.Ярослав понад рік вважався зниклим безвісти. Лише тепер повертається додому — на рідну землю, за яку боровся.Порядок зустрічі та прощання 24 листопада:10:30 — зустріч у с. ВелицькГромада вийде назустріч Герою, щоб провести його з глибокою пошаною.11:00 — Арсеновичі (приїзд додому)Після прибуття — у місцевій церкві відбудеться молитовне вшанування пам’яті Захисника.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.