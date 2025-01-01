У Луцьку зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння

В обласному центрі Волині зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.У суботу, 22 листопада, на вулиці Володимирській патрульні зупинили автомобіль Renault. Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння.Чоловіку запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога, на що він спочатку погодився.Однак уже в медичному закладі керманич передумав та відмовився проходити огляд.Патрульні відсторонили громадянина від керування та склали адміністративний протокол за:ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.