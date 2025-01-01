У Луцьку зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння

В обласному центрі Волині зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

У суботу, 22 листопада, на вулиці Володимирській патрульні зупинили автомобіль Renault. Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння.

Чоловіку запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога, на що він спочатку погодився.

Однак уже в медичному закладі керманич передумав та відмовився проходити огляд.

Патрульні відсторонили громадянина від керування та склали адміністративний протокол за:

ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

