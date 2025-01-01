У Луцьку відбувся турнір пам'яті загиблого на війні Юрія Малихіна. ФОТО

У Луцьку відбувся відкритий турнір "Шлях до перемоги" з кіокушинкай карате пам'яті кандидата в майстри спорту Юрія Малихіна, який загинув 23 травня 2025 року на Донеччині.

На змагання у Луцьк приїхали понад 350 дітей з 5 областей України, розповів Суспільному голова дитячого спортивного клубу "Кордон" та головний тренер Спортивного комітету Держприкордонслужби України Богдан Мандрикін.

Спортсмен Юрій Малихін свого часу викладав карате у Ківерцях, неодноразово брав участь у чемпіонатах України. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся з-за кордону і став до лав 100 бригади, був командиром відділення ударних безпілотних комплексів.
"Юра завжди казав: "кому воювати як не мені"? Він вибрав цей шлях — шлях воїна, шлях самурая. Люди жива, поки живе у нашому серці і ми зобов'язані згадувати тих, хто віддав своє життя за нашу свободу", — сказав Богдан Мандрикін.
На турнірі було чимало вихованців Юрія Малихіна, які вже теж стали тренерами. Також на змаганнях були присутні рідні Юрія Малихіна. До спортсменів звернулася його сестра Катерина, яка побажала учасникам незламності.
Учасники турніру — діти військовослужбовців. Більше сотні спортсменів представляли спортивний клуб "Кордон", який діє у Луцьку з 2017 року.
Діти, юнаки та юніори змагалися у 90 різних вагових та вікових категоріях.
Переможців і призерів в особистих дисциплінах відзначили кубками та медалями, а ті, хто виборов перші місця, отримали подарунки.

