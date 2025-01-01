Київ задоволений переговорами у Женеві, - Умєров





Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров у неділю, 23 листопада, - пише



Він заявив, що Київ задоволений переговорами у Женеві.



"Поточна редакція документа, хоч і перебуває на завершальному етапі узгодження, уже відображає більшість ключових українських пріоритетів", - написав Умєров.



Секретар РНБО також висловив вдячність США за "конструктивну взаємодію" та "уважне ставлення" до зауважень України щодо існуючого мирного плану.



"Очікуємо подальший прогрес протягом сьогоднішнього дня", - резюмував він.



Раніше український президент заявив, що США можуть врахувати низку елементів, котрі засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України.



Нагадаємо, українська делегація розпочала роботу у швейцарській Женеві з узгодження "мирного плану".



Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, будь-яка домовленість щодо України має бути спрямована на завершення вбивств і війни, "не засіваючи насіння майбутнього конфлікту



Зауважимо, 21 листопада президент США Дональд Трамп оголосив дедлайн для України, щоб погодитись на запропонований "мирний план". При цьому він визнав, що це не остаточна пропозиція від нього для України.

