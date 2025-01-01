Гучна вечірка у день скорботи: премія «Люди Року-2025. Волинь» викликала хвилю обурення





Організаторкою премії є редакторка журналу «People.UA» Олена Бекеша,



У медіа з’являлася інформація про те, що так звані «переможці» премії – це здебільшого люди, які заплатили організаторці, а насправді ніякого об’єктивного відбору і оцінювання не проходили.



Отож, цьогоріч таку премію вручили:



Лікарці-косметологині Тетяні Маєвській (номінація «Професіонал року»)

Олені Іваницькій, засновниці VLADIBRENDSHOP («Бренд року»)

Центру здоров’я «Радмед»

Юлії Малик, засновниці агентства нерухомості «Малик» («Ріелтор року»)

Юлії Кантерук («Юрист року»).

Як зазначав якось луцький журналіст Юрій Ричук, «одночасно цинічні організатори безплатно нагороджують достойних людей - військових, юні талани, митців тощо. Бо інакше б цей парад ноунеймів виглядав би дуже палівно».



Так було і цього разу. Під час церемонії нагородили воїна Романа Романчука з Гіркої Полонки, який у боях за Кринки на Херсонщині втратив ноги, але зумів вижити.



На вечорі проводили благодійний аукціон – продавали картину «Назбирала колосочків» Ольги Шипелик. Купила її за 60 тисяч гривень Леся Падучак - директорка автосалону «Ауді Центр Львів На Липинського».



Гроші, заявили організатори, підуть «на потреби військових».



«Все було неймовірно смачно, кухня – ТОП» – подідилася враженнями від вечора одна з партнерок заходу – власниця магазину квітів «Арт-Букет» Ірина Журба.





Проведення заходу у день пам’яті жертв голодоморів викликало критику у соцмережах. Ось деякі коментарі на цю тему:

«Сьогодні, в День памʼяті жертв Голодомору є відбиті, котрі організовують «людину року» на Волині! Про цей шабаш, як і про його організаторів, я вичерпно висловилася ще років 10 років й не маю більше бажання популяризувати дане «недодійство» як взірець несмаку й марнославства. Але вибір дати події — мене добив остаточно…. Організатори й учасники, ви й*бнулись?» – Галина Конах.



«Яке дно. Дно дна. "Головна патріотична подія", Тупі люди» – Олена Лівіцька.



«Вже ж проходили таке раніше з «голодна туса» у Львові…невже не знайшлося іншої дати?» – Влада Чайка.



«Пир під час чуми. Галя у всі віки і часи були люди яким начхати на все..... головне привернути увагу до себе та ще й заробити. Сказати , що це ублюдки це нічого не сказати. Тому....але ж ті які зголосилися прийняти в цьому участь чи то глядачі.....у мене в голові не вкладається» – Alexandr Kryzhanovsky.



«Зрозуміло з людьми без моральних стримувань. Їм - аби тривало шоу! Але ж спонсори завжди все зважують? Не здригнеться совість, підтримувати шоу марнославства!?» – Yuriy Edvard Hubeni.

