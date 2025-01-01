Гучна вечірка у день скорботи: премія «Люди Року-2025. Волинь» викликала хвилю обурення

Гучна вечірка у день скорботи: премія «Люди Року-2025. Волинь» викликала хвилю обурення
«Все було неймовірно смачно, кухня топ». У день пам’яті жертв голодоморів в ресторані «На Пагорбі» влаштували вручення премії «Люди року». Як відомо щороку у четверту суботу листопада в Україні традиційно останні півтора десятиліття вшановують пам’ять жертв голодоморів, проводять акцію «Свічка пам’яті», влаштовують поминальні богослужіння тощо.

Організаторкою премії є редакторка журналу «People.UA» Олена Бекеша, пише «Перший канал соціальних новин».

У медіа з’являлася інформація про те, що так звані «переможці» премії – це здебільшого люди, які заплатили організаторці, а насправді ніякого об’єктивного відбору і оцінювання не проходили.

Отож, цьогоріч таку премію вручили:

  • Лікарці-косметологині Тетяні Маєвській (номінація «Професіонал року»)

  • Олені Іваницькій, засновниці VLADIBRENDSHOP («Бренд року»)
    Центру здоров’я «Радмед»

  • Юлії Малик, засновниці агентства нерухомості «Малик» («Ріелтор року»)

  • Юлії Кантерук («Юрист року»).

    • Як зазначав якось луцький журналіст Юрій Ричук, «одночасно цинічні організатори безплатно нагороджують достойних людей - військових, юні талани, митців тощо. Бо інакше б цей парад ноунеймів виглядав би дуже палівно».

    Так було і цього разу. Під час церемонії нагородили воїна Романа Романчука з Гіркої Полонки, який у боях за Кринки на Херсонщині втратив ноги, але зумів вижити.

    На вечорі проводили благодійний аукціон – продавали картину «Назбирала колосочків» Ольги Шипелик. Купила її за 60 тисяч гривень Леся Падучак - директорка автосалону «Ауді Центр Львів На Липинського».

    Гроші, заявили організатори, підуть «на потреби військових».

    «Все було неймовірно смачно, кухня – ТОП» – подідилася враженнями від вечора одна з партнерок заходу – власниця магазину квітів «Арт-Букет» Ірина Журба.


    Проведення заходу у день пам’яті жертв голодоморів викликало критику у соцмережах. Ось деякі коментарі на цю тему:


    «Сьогодні, в День памʼяті жертв Голодомору є відбиті, котрі організовують «людину року» на Волині! Про цей шабаш, як і про його організаторів, я вичерпно висловилася ще років 10 років й не маю більше бажання популяризувати дане «недодійство» як взірець несмаку й марнославства. Але вибір дати події — мене добив остаточно…. Організатори й учасники, ви й*бнулись?» – Галина Конах.

    «Яке дно. Дно дна. "Головна патріотична подія", Тупі люди» – Олена Лівіцька.

    «Вже ж проходили таке раніше з «голодна туса» у Львові…невже не знайшлося іншої дати?» – Влада Чайка.

    «Пир під час чуми. Галя у всі віки і часи були люди яким начхати на все..... головне привернути увагу до себе та ще й заробити. Сказати , що це ублюдки це нічого не сказати. Тому....але ж ті які зголосилися прийняти в цьому участь чи то глядачі.....у мене в голові не вкладається» – Alexandr Kryzhanovsky.

    «Зрозуміло з людьми без моральних стримувань. Їм - аби тривало шоу! Але ж спонсори завжди все зважують? Не здригнеться совість, підтримувати шоу марнославства!?» – Yuriy Edvard Hubeni.

    Коментарі 4
    Так позор
    а хто така юрист року Кантерук? чия вона чи в чому її юридичність року?
    Таких вибрали що і ніхто не знає ще й в такий день нагороджували мабуть історії не знають і дат України
    ноунейм тварюки
