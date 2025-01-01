Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики прогнозують у Луцьку та на Волині хмарну погоду з проясненнями у понеділок, 24 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Так, у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.
На території Волинської області також буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг та мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
