Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 24 листопада

Волинські синоптики прогнозують у Луцьку та на Волині хмарну погоду з проясненнями у понеділок, 24 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Так, у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.На території Волинської області також буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг та мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.