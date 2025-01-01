На Волині дитина отруїлася ліками та енергетиками: як покарали її маму





Про це йдеться у постанові Рожищенського районного суду, пише ІА



Інцидент стався ввечері 26 вересня. 13-річній дівчині через вживання медичного препарату «Корвалол» та енергетиків стало зле і її госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню із гострим медикаментозним отруєнням, що загрожувало її життю.



Матір дівчини звинуватили у неналежному виконанні батьківських обов’язків.



Під час судового засідання жінка визнала провину частково, мовляв, не вважає себе поганою матір’ю. Як пояснила волинянка, донька сама купила таблетки, а вона не проконтролювала, які саме. Також додала, що винна і фармацевт, яка продала ліки дитині.



Проте обвинувачена не змогла відповісти на зауваженні судді, чому дитина пізно ввечері гуляє сама, купує медикаменти та запиває їх енергетиком, щоб покращити психоемоційний стан.



Тож суддя, визнавши жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків, оштрафував її на 850 гривень.

