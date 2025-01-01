В селі на Волині відремонтували гуртожиток, де прихистили переселенців з Донеччини





Місце тимчасового перебування для внутрішньо переміщених українців облаштували на території місцевої школи, розповів Віталій Базюк.



"Це приміщення колишнього інтернату, де колись жили учні з навколишніх сіл. На першому поверсі є всього дві жилих кімнати, а на другому поверсі знаходиться вісім кімнат", — сказав староста.



Історії переселенців, які знайшли прихисток у Троянівці



Надія Гайдамака евакуювалася із села Красний Лиман Покровського району разом із донькою та внуком. Умови у тимчасовому житлі, говорить, хороші.



"Там всі повиїжджали вже, пошта закрилася, ну нереально, даже на вулицю вийти. Дрони літають дньом і ночью, добивають містечко", — говорить переселенка.



67-річна Тетяна переїхала у Троянівку із Костянтинівки. Рік тому через хворобу помер її чоловік. Нещодавно пенсіонерка втратила і квартиру.



"Я жила на третьому поверсі, квартиру повністю розбомбило. Я ледь-ледь спаслась, — пригадує жінка. — Ми не чекали тут такого прийому, все добре".



84-річна Валентина Бабушкіна з Добропілля вирішила залишити місто після того, як залишилася одна у своєму під’їзді.



"Я не жалкую, що сюди приїхала, — говорить жінка. — Все у нас є, тепло, тихо і спокійно. Я коли приїхала, то мені одразу куртку теплу дали, взуття".



Як облаштували гуртожиток



Місце тимчасового перебування у Троянівці облаштували за підтримки гуманітарного фонду "Для України". Оновлений гуртожиток розрахований на 53 людини.



"Косметичний ремонт, облаштування санвузлів. Була доставлена також техніка: холодильники, пральні машини, сушильні машини. Це — центр села, поруч школа, садочок, амбулаторія, магазини", — розповіла координаторка благодійного фонду "Рокада" Людмила Висоцька-Степанюк.



На ремонт та облаштування гуртожитку загалом витратили понад 4 мільйони гривень, каже Людмила Висоцька-Степанюк. Усього на Волині є орієнтовно 20 місць тимчасового перебування для переселенців.

