В селі на Волині відремонтували гуртожиток, де прихистили переселенців з Донеччини
23 листопада, 22:12
У Троянівці відремонтували гуртожиток, який став місцем тимчасового проживання для 15 переселенців з Донеччини — людей з інвалідністю пенсіонерів і дітей.
Місце тимчасового перебування для внутрішньо переміщених українців облаштували на території місцевої школи, розповів Суспільному староста села Віталій Базюк.
"Це приміщення колишнього інтернату, де колись жили учні з навколишніх сіл. На першому поверсі є всього дві жилих кімнати, а на другому поверсі знаходиться вісім кімнат", — сказав староста.
Історії переселенців, які знайшли прихисток у Троянівці
Надія Гайдамака евакуювалася із села Красний Лиман Покровського району разом із донькою та внуком. Умови у тимчасовому житлі, говорить, хороші.
"Там всі повиїжджали вже, пошта закрилася, ну нереально, даже на вулицю вийти. Дрони літають дньом і ночью, добивають містечко", — говорить переселенка.
67-річна Тетяна переїхала у Троянівку із Костянтинівки. Рік тому через хворобу помер її чоловік. Нещодавно пенсіонерка втратила і квартиру.
"Я жила на третьому поверсі, квартиру повністю розбомбило. Я ледь-ледь спаслась, — пригадує жінка. — Ми не чекали тут такого прийому, все добре".
84-річна Валентина Бабушкіна з Добропілля вирішила залишити місто після того, як залишилася одна у своєму під’їзді.
"Я не жалкую, що сюди приїхала, — говорить жінка. — Все у нас є, тепло, тихо і спокійно. Я коли приїхала, то мені одразу куртку теплу дали, взуття".
Як облаштували гуртожиток
Місце тимчасового перебування у Троянівці облаштували за підтримки гуманітарного фонду "Для України". Оновлений гуртожиток розрахований на 53 людини.
"Косметичний ремонт, облаштування санвузлів. Була доставлена також техніка: холодильники, пральні машини, сушильні машини. Це — центр села, поруч школа, садочок, амбулаторія, магазини", — розповіла координаторка благодійного фонду "Рокада" Людмила Висоцька-Степанюк.
На ремонт та облаштування гуртожитку загалом витратили понад 4 мільйони гривень, каже Людмила Висоцька-Степанюк. Усього на Волині є орієнтовно 20 місць тимчасового перебування для переселенців.
