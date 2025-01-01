Коли у луцьких вишах почнуться зимові канікули
23 листопада, 21:15
Попри вимкнення світла, зимові канікули у луцьких університетах відбудуться за графіком. Навчальний процес також триває відповідно до раніше затверджених планів.
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Календар навчання та відпочинку цьогоріч не змінювали, розповів у коментарі misto.media ректор ВНУ Анатолій Цьось. Університет працює згідно з планом, затвердженим у вересні.
Різдвяні канікули триватимуть з 25 грудня до 2 січня.
Після короткого повернення до занять студенти матимуть ще один період відпочинку — з 19 по 30 січня.
Луцький національний технічний університет
У ЛНТУ зазначають, що графік канікул та сесії не змінюється, відключення електроенергії на нього не вплинуть.
Навчання триватиме до кінця грудня. У другій половині місяця бакалаври здаватимуть модульні контрольні, а магістри захищатимуть кваліфікаційні роботи, розповіла проректорка Надія Ковальчук.
Зимова екзаменаційна сесія запланована на 5—18 січня.
Весняний семестр розпочнеться у лютому 2026 року.
