Коли у луцьких вишах почнуться зимові канікули

Волинський національний університет імені Лесі Українки



Календар навчання та відпочинку цьогоріч не змінювали, розповів у коментарі



Різдвяні канікули триватимуть з 25 грудня до 2 січня.



Після короткого повернення до занять студенти матимуть ще один період відпочинку — з 19 по 30 січня.



Луцький національний технічний університет



У ЛНТУ зазначають, що графік канікул та сесії не змінюється, відключення електроенергії на нього не вплинуть.



Навчання триватиме до кінця грудня. У другій половині місяця бакалаври здаватимуть модульні контрольні, а магістри захищатимуть кваліфікаційні роботи, розповіла проректорка Надія Ковальчук.



Зимова екзаменаційна сесія запланована на 5—18 січня.



Весняний семестр розпочнеться у лютому 2026 року.

