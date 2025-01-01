Коли у луцьких вишах почнуться зимові канікули

Попри вимкнення світла, зимові канікули у луцьких університетах відбудуться за графіком. Навчальний процес також триває відповідно до раніше затверджених планів.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Календар навчання та відпочинку цьогоріч не змінювали, розповів у коментарі misto.media ректор ВНУ Анатолій Цьось. Університет працює згідно з планом, затвердженим у вересні.

Різдвяні канікули триватимуть з 25 грудня до 2 січня.

Після короткого повернення до занять студенти матимуть ще один період відпочинку — з 19 по 30 січня.

Луцький національний технічний університет

У ЛНТУ зазначають, що графік канікул та сесії не змінюється, відключення електроенергії на нього не вплинуть.

Навчання триватиме до кінця грудня. У другій половині місяця бакалаври здаватимуть модульні контрольні, а магістри захищатимуть кваліфікаційні роботи, розповіла проректорка Надія Ковальчук.

Зимова екзаменаційна сесія запланована на 5—18 січня.

Весняний семестр розпочнеться у лютому 2026 року.

