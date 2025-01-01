Зимові канікули у школах: коли розпочнуться та скільки триватимуть у Луцьку





Скільки триватимуть зимові канікули в Україні та які дати будуть у різних регіонах, повідомив портал education.ua, передає



Зауважимо, що заклади освіти мають автономію в організації освітнього процесу, тому рішення щодо навчального процесу та канікул ухвалюють педагогічні ради. Втім, структура навчального року може коригуватися залежно від безпекової ситуації в містах та в окремих школах.



Київ



У столиці зимові канікули триватимуть від 25 грудня до 11 січня. Окрім того, для учнів перших класів ще можуть призначати додаткові зимові канікули — від 16 до 21 лютого.



Львів



У більшості навчальних закладів міста канікули розпочнуться 24 грудня, а закінчаться 11 січня. Втім, у деяких школах вони будуть коротші — до 6 січня.



Дніпро



Учні міста відпочиватимуть від 27 грудня до 11 січня. Однак в окремих школах графік канікул інший — від 25 грудня до 7 січня.



Одеса



Одеські учні були без осінніх канікул, тому взимку вони відпочиватимуть довше. Учні навчатимуться без перерви до 19 грудня. Попередньо зимові канікули продовжать щонайменше до 12 січня.



Харків



У Харкові зимові канікули триватимуть від 27 грудня до 11 січня.



Чернігів



У чернігівських школах зимові канікули триватимуть два тижні — від 27 грудня до 11 січня.



Хмельницький



Зимові канікули у школах Хмельницького триватимуть від 27 грудня до 11 січня. Деякі школи можуть відпочивати до 18 січня.



Черкаси



У школах Черкас канікули розпочнуться 27 грудня і триватимуть до 11 січня.



Суми



Міські школи організують канікули від 27 грудня до 11 січня.



Чернівці



Заплановано, що взимку місцеві школярі відпочиватимуть від 24 грудня до 6 січня.



Полтава



У Полтаві канікули у школах триватимуть від 29 грудня до 9 січня.



Миколаїв



Миколаївські школярі підуть на канікули 29 грудня, а знову сядуть за парти 11 січня.



Рівне



У Рівному канікули триватимуть трохи більше двох тижнів — від 20 грудня до 4 січня.



Ужгород



Ужгородські школярі відпочиватимуть від 20 грудня до 4 січня. Однак деякі навчальні заклади можуть піти на канікули на два тижні від 27 грудня.



Луцьк



У Луцьку зимові канікули триватимуть від 25 грудня до 7 січня.



Вінниця



Канікули взимку у Вінниці триватимуть від 27 грудня до 11 січня, а в деяких школах відпочинок подовжено до 18 січня.



Івано-Франківськ



У школах Івано-Франківська зимові канікули заплановані від 22 грудня до 11 січня.

