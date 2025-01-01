На Волині 5-річна дитина впала у вигрібну яму: як суд покарав матір
Сьогодні, 22:12
Суд призначив покарання матері, яка не вгледіла за п’ятирічний сином і той впав у каналізаційну яму. Інцидент стався вранці 4 жовтня у селищі Локачі Володимирського району.
Про це пишуть Волинські новини з посиланням на постанову суду.
Як вказується у постанові суду, жінку звинуватили у неналежному догляді за малолітнім.
Під час судового засідання волинянка провину визнала. Як пояснила, того дня вона приїхала з сином у домоволодіння чоловіка, щоб назбирати яблук. У цей час дитина перебувала біля неї на подвір’ї.
Коли ж несла зібрані яблука до авто, то побачила, як хлопчик впав у вигрібну яму. Дитину відразу витягнули і викликали швидку, яка відвезла її у Володимирське ТМО.
Суддя, заслухавши пояснення матері та дослідивши усі докази, визнав її винною та призначив покарання у виді попередження. Також жінка має сплатити 605 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пишуть Волинські новини з посиланням на постанову суду.
Як вказується у постанові суду, жінку звинуватили у неналежному догляді за малолітнім.
Під час судового засідання волинянка провину визнала. Як пояснила, того дня вона приїхала з сином у домоволодіння чоловіка, щоб назбирати яблук. У цей час дитина перебувала біля неї на подвір’ї.
Коли ж несла зібрані яблука до авто, то побачила, як хлопчик впав у вигрібну яму. Дитину відразу витягнули і викликали швидку, яка відвезла її у Володимирське ТМО.
Суддя, заслухавши пояснення матері та дослідивши усі докази, визнав її винною та призначив покарання у виді попередження. Також жінка має сплатити 605 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині 5-річна дитина впала у вигрібну яму: як суд покарав матір
Сьогодні, 22:12
На війні загинув Герой з Волині Юрій Панасюк
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
Луцький завод інтенсивно розпродує майно з молотка
Сьогодні, 19:16