На Волині 5-річна дитина впала у вигрібну яму: як суд покарав матір





Про це



Як вказується у постанові суду, жінку звинуватили у неналежному догляді за малолітнім.



Під час судового засідання волинянка провину визнала. Як пояснила, того дня вона приїхала з сином у домоволодіння чоловіка, щоб назбирати яблук. У цей час дитина перебувала біля неї на подвір’ї.



Коли ж несла зібрані яблука до авто, то побачила, як хлопчик впав у вигрібну яму. Дитину відразу витягнули і викликали швидку, яка відвезла її у Володимирське ТМО.



Суддя, заслухавши пояснення матері та дослідивши усі докази, визнав її винною та призначив покарання у виді попередження. Також жінка має сплатити 605 гривень судового збору.

