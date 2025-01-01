На Волині 5-річна дитина впала у вигрібну яму: як суд покарав матір

На Волині 5-річна дитина впала у вигрібну яму: як суд покарав матір
Суд призначив покарання матері, яка не вгледіла за п’ятирічний сином і той впав у каналізаційну яму. Інцидент стався вранці 4 жовтня у селищі Локачі Володимирського району.

Про це пишуть Волинські новини з посиланням на постанову суду.

Як вказується у постанові суду, жінку звинуватили у неналежному догляді за малолітнім.

Під час судового засідання волинянка провину визнала. Як пояснила, того дня вона приїхала з сином у домоволодіння чоловіка, щоб назбирати яблук. У цей час дитина перебувала біля неї на подвір’ї.

Коли ж несла зібрані яблука до авто, то побачила, як хлопчик впав у вигрібну яму. Дитину відразу витягнули і викликали швидку, яка відвезла її у Володимирське ТМО.

Суддя, заслухавши пояснення матері та дослідивши усі докази, визнав її винною та призначив покарання у виді попередження. Також жінка має сплатити 605 гривень судового збору.

